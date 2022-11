Anziano muore schiacciato da un armadio 

Secondo una prima ricostruzione, a mezzanotte e mezza Ignazio Porru è stato trovato poggiato al suo letto della casa per anziani con addosso un armadio. Porru aveva la testa sulla spalliera fuori dal letto, dove si solito si poggiano i piedi. Ma non si sa come il mobile sia finito sopra di lui.

Un anziano è stato trovato senza vita nella sua camera da letto schiacciato da un armadio. Il fatto risale alla notte tra venerdì 28 e sabato 29 ottobre: Ignazio Porru, 81 anni, affetto da Alzheimer, originario di Assemini, era ospite della casa per anziani “Villa Ada”, a Uta. La Procura vuole vederci chiaro: il pubblico ministero Rita Cariello ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo.

La notte del decesso dell'uomo erano di turno due operatori socio-sanitari che, quando si sono accorti della morte dell'anziano, hanno chiesto l'intervento dei carabinieri della stazione locale.

In attesa di sviluppi sulle indagini, gli interrogativi sono tanti. Il primo riguarda la dinamica di quanto accaduto: come ha fatto un armadio a finire sopra il letto dell'uomo? Il secondo: come era organizzato il servizio di assistenza notturna agli anziani ospiti della struttura?

Il dramma

Secondo una prima ricostruzione, a mezzanotte e mezza Ignazio Porru è stato trovato poggiato al suo letto della casa per anziani con addosso un armadio. Porru aveva la testa sulla spalliera fuori dal letto, dove si solito si poggiano i piedi. Ma non si sa come il mobile sia finito sopra di lui.

Gli operatori sociosanitari – i due a quell'ora di turno per prendersi cura dei 48 ospiti della casa per anziani - hanno detto agli inquirenti che Ignazio Porru era agitato negli ultimi giorni e non è da escludere che abbia accusato un malore, si è aggrappato sull'armadio poi caduto sopra di lui. E non è escluso che l'uomo abbia tentato di arrampicarsi sull'armadio. Ipotesi ora al centro delle indagini.

La notte dell'incidente c'erano di turno due operatori sociosanitari che hanno prima chiamato l'infermiere reperibile e poi medici del 118, carabinieri e l'amministratore di sostegno che seguiva l'anziano, da tempo separato dalla moglie e senza figli.

Le indagini

È scattata ora l'inchiesta che dovrà ricostruire esattamente quanto è accaduto la notte tra sabato e domenica. Le autorità giudiziarie per ora hanno aperto un'indagine per omicidio colposo. Nessuno ancora è iscritto nel registro degli indagati.

Da quanto trapela dalla casa per anziani “Villa Ada”, gli operatori sanitari hanno trovato l'uomo morto durante i controlli delle camere da letto che vengono eseguiti continuamente tutta la notte.

Ignazio Porru è stato schiacciato da un armadio forse mentre cercava di salire sul mobile per prendere qualcosa conservato nella parte alta. Si tratta per ora soltanto di ipotesi che ora sono al centro delle indagini per omicidio colposo appena avviato. Sugli sviluppi dell’inchiesta si saprà di più nei prossimi giorni.

I referenti della fondazione che gestisce Villa Ada preferiscono per il momento non rilasciare dichiarazioni.

