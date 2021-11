Anziano muore dopo l’incidente 

Una brusca frenata poi lo schianto, un impatto violento, due auto sulla stessa corsia che si scontrano frontalmente e un 75enne, Antonello Sotgiu di Sassari resta ferito insieme alla moglie. Le condizioni dell’uomo inizialmente non erano parse gravi, poi l’aggravarsi nella notte e il trasferimento nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata. È deceduto poco prima della mezzanotte, inutili i tentativi dei medici di salvarlo.

Lo scontro

L’incidente intorno alle 17.30 di giovedì quando l’uomo, appena lasciato l’ospedale di San Camillo per una visita medica di controllo, è salito a bordo di una Volkswagen Polo, l’auto guidata dalla moglie, Marcella Piras, 61 anni, molto nota in città per la sua attività sui social come moderatrice del sito “Segnala Sassari” e per il suo impegno nel sindacato UIltucs. Viaggiavano sulla strada Sassari-Sorso in direzione centro quando, improvvisamente, da via Devilla, una delle strade secondarie, è sbucato un Mitsubishi Pajero guidato da un uomo di 78 anni che insieme alla moglie aveva appena lasciato la propria abitazione di campagna. Nel tentativo di immettersi nella statale 200 in direzione Sorso, il conducente ha invaso la corsia opposta e il violento scontro frontale-laterale è stato inevitabile. Ad avere peggio è stata la coppia che viaggiava a bordo della Polo. Sul posto dell’incidente due ambulanze che hanno trasportato i feriti all’ospedale.

L’inchiesta

Dai primi soccorsi dei sanitari del 118 non sembrava che le condizioni di Antonello Sotgiu fossero preoccupanti. Il triste epilogo nella notte. Marcella Piras è stata dimessa ieri mattina. Il conducente del Pajero, rimasto illeso insieme alla moglie, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale. Il compito di ricostruire la dinamica del sinistro è toccato agli agenti della Polizia locale che hanno effettuato i rilievi utili ad accertare le responsabilità. Su disposizione della sostituta procuratrice Lara Senatore, che coordina le indagini avviate dalla Procura, il comandante della municipale Gianni Serra ha ordinato il sequestro dei mezzi coinvolti e della cartella clinica della vittima.