Anziano morto, aperta un’inchiesta 

La Procura della Repubblica di Lanusei vuole vedere chiaro sulla morte di Armando Conchedda, 70 anni, di Tertenia morto qualche giorno fa all’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei dov’era arrivato in gravi condizioni a seguito di una caduta nella propria abitazione. L’anziano, celibe, viveva da solo ed era seguito dai Servizi sociali. Al di là delle conseguenze riportate nell’incidente domestico, dagli accertamenti condotti in ambito ospedaliero sarebbe emerso che il paziente fosse un soggetto particolarmente debilitato. I carabinieri della compagnia di Jerzu hanno recuperato una serie di documenti relativi alle pratiche assistenziali di cui beneficiava Conchedda. Il tutto confluirà in quello che è al momento un fascicolo modello 45, ovvero senza reato né indagati, istruito dalla pm Giovanna Morra.

La vicenda

Armando Conchedda abitava da solo nella sua casa di Tertenia. Un tempo faceva il calzolaio e aveva scelto di trascorrere la sua anzianità in solitaria. Tra fine maggio e inizio giugno sarebbe avvenuto un incidente domestico. Ai primi soccorritori aveva riferito di essere precipitato sulle scale. Quando era stato ritrovato, le sue condizioni erano apparse subito piuttosto gravi benché l’uomo fosse cosciente. Aveva riportato un trauma cranico ed era stato trasportato in Pronto soccorso. Qui il bollettino consegnato ai medici intervenuti per primi riferiva di una caduta dalla dinamica incerta. Il paziente era stato trasferito nel reparto di Rianimazione dove le sue condizioni si sono via via aggravate. L’agonia di Armando Conchedda è finita il 6 giugno. Come da protocollo, proprio in virtù dell’incertezza riferita alla caduta tra le mura domestiche, le autorità sanitarie del presidio hanno immediatamente allertato la magistratura e il sostituto procuratore di turno ha ordinato il sequestro della salma disponendo l’autopsia.

L’indagine

Evidentemente, però, lo stesso magistrato nelle ore successive non ha ritenuto opportuno procedere con l’esame autoptico e ha dunque rilasciato il nullaosta per la sepoltura disponendo la restituzione della salma ai familiari. I funerali sono stati celebrati a Tertenia e il feretro tumulato nel cimitero del paese. Tuttavia al palazzo di giustizia, la pm Morra ha aperto un fascicolo d’inchiesta. Al momento senza ipotesi e non figurano nemmeno indagati. (ro. se.)

