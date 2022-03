Anziano investito da un suv pirata 

In questo contesto, gli stessi investigatori hanno fatto visita ad alcuni parcheggi cittadini e in due garage per verificare se ci fosse il Suv nascosto prima che venisse portato in qualche carrozzeria per essere riparato: la convinzione è che il mezzo abbia riportato più di una ammaccatura. L’obiettivo, ovviamente, è quello di dare un nome ed un volto al pirata della strada. Il lavoro dei carabinieri della stazione e del nucleo radiomobile procede senza interruzioni.

Si è rischiata la tragedia l’altra notte a Quartu. Un anziano pensionato è stato travolto da un Suv mentre attraversava la via San Benedetto, sulle strisce pedonali. L’uomo, Raimondo Loddo, 87 anni, è stato catapultato sull’asfalto restando ferito e dolorante. Il conducente dell’auto non si è fermato allontanandosi e facendo perdere le sue tracce. La vittima è finita in ospedale: ha riportato ferite in diverse le parti del corpo: non sarebbe per fortuna in pericolo di vita.

Le ricerche

Immediate le indagini dei carabinieri che stanno dando la caccia all’automobilista: l’inchiesta è coordinata dal tenente Ignazio Cabras e dal luogotenente Francesco Cantarelli. Sono stati ascoltati anche alcuni testimoni che potrebbero aver fornire informazioni utili alle indagini. I militari stanno cercando anche di recuperare le immagini di alcune telecamere presenti nella zona nella speranza che possano anche aver filmato l’incidente e anche la targa dell’auto che ha travolto l’uomo, un Suv di color nero.

Le perquisizioni

In questo contesto, gli stessi investigatori hanno fatto visita ad alcuni parcheggi cittadini e in due garage per verificare se ci fosse il Suv nascosto prima che venisse portato in qualche carrozzeria per essere riparato: la convinzione è che il mezzo abbia riportato più di una ammaccatura. L’obiettivo, ovviamente, è quello di dare un nome ed un volto al pirata della strada. Il lavoro dei carabinieri della stazione e del nucleo radiomobile procede senza interruzioni.

La ricostruzione

L’incidente è accaduto verso la mezzanotte tra lunedì e ieri. Raimondo Loddo stava rientrando a casa e mentre attraversava via San Benedetto è arrivato un suv nero: il conducente non è riuscito ad evitare l’impatto, travolgendo il pensionato, finito a terra. L’anziano è stato soccorso subito e c’è chi ha chiamato il 118. Altri si sono messi in contatto con i carabinieri di via Milano. Il ferito è stato subito trasportato in ospedale, mentre sul posto è arrivata una pattuglia dei militari. Sono così subito scattate le ricerche del suv e del suo conducente. In supporto sono arrivati anche i militari del Nucleo radiomobile che hanno intensificato le ricerche dell’investitore. Del conducente e dell’auto nessuna traccia.

La speranza

I carabinieri hanno comunque acquisito più di un elemento utile per le indagini. Il cerchio si sta stringendo e non è escluso che l’uomo si possa costituire per evitare conseguenze ben peggiori per lui. Intanto le attenzioni maggiori sono per le condizioni dell’anziano che fortunatamente sembra aver riportato conseguenze non particolarmente gravi.

