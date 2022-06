Anziano cade in un pozzo di 12 metri 

Immediatamente dopo la caduta, sono stati allertati i soccorsi. In particolare, sul posto è intervenuta la squadra di pronto intervento “7” del distaccamento dei Vigili del fuoco di Sanluri. Ma, visto che il pensionato era finito in fondo al pozzo, sul posto si è precipitata anche la squadra Saf (Speleo alpino fluviale) e il nucleo sommozzatori dei Vigili del fuoco del distaccamento cittadino portuale di Cagliari.

Stava effettuando una serie di lavori quando, per motivi sconosciuti, ha perso l’equilibrio ed è scivolato da una scala, finendo dentro un pozzo profondo dodici metri. Battista Lisci, pensionato di 78 anni, ex dipendente comunale, ha fatto un volo che avrebbe potuto avere gravi conseguenze: alla fine, se l’è cavata con un’ipotermia e il ricovero all’ospedale Brotzu di Cagliari. L’incidente è accaduto intorno alle 18.30 nel cortile privato di un’abitazione in via Bologna 21, dove l’uomo pare che stesse lavorando per sistemare una pompa sommersa.

I Vigili del fuoco

L’intervento

Il salvataggio si è rilevato particolarmente complesso: i soccorritori hanno fatto ricorso a tutta la loro esperienza. In particolare, gli operatori giunti sul posto hanno utilizzato le tecniche e le attrezzature spleo alpino fluviale. Si sono calati all’interno del pozzo dove hanno recuperato l’uomo.

Il salvataggio

E, appunto, Lisci può considerarsi particolarmente fortunato perché i soccorritori lo hanno trovato in buone condizioni, considerato l’accaduto: in particolare, hanno riscontrato soltanto una lieve ipotermia. A quel punto, riportato in superficie il pensionato, i Vigili del fuoco lo hanno affidato al personale del 118. Nonostante le sue condizioni non risultassero apparentemente gravi, precauzionalmente è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Brotzu. Il pensionato che comunque non risultava in pericolo di vita è stato curato dai medici dell’ospedale cagliaritano.

