Anziani imprigionati nelle camere 

Mancano tre giorni allo scoccare dei due mesi da quando gli anziani della comunità alloggio San Vincenzo di Gonnosfanadiga sono senza ascensore. Era il 23 marzo il giorno in cui l’ascensore ha funzionato per l’ultima volta vietando definitivamente agli anziani di potere usufruire dell’intera struttura e del giardino.

La situazione

Sono quasi due mesi che gli ospiti della comunità alloggio dormono, mangiano, passano il loro tempo libero e - in pratica tutto il giorno e la notte - al primo piano della struttura. Il piano inizialmente accoglieva solo il refettorio e gli spazi destinati alle attività di gruppo o al relax; da marzo invece in quello spazio sono costretti a trascorrere le ventiquattro ore della giornata.

I disagi

Un problema che diventa ancora più pesante in questo periodo: il responsabile della cooperativa che gestisce la comunità alloggio Gianni Masala spiega le ragioni: «La maggior parte di loro non è in grado di scendere le scale per andare in giardino. Gli ospiti sono sedici, tra questi solo tre sono in grado di fare le scale in autonomia: loro possono approfittare della bella stagione. Ma stare all’aria aperta e vedere movimento in strada bene a tutti».

La situazione

La struttura è di proprietà del Comune di Gonnosfanadiga. Questo significa che per qualunque intervento, compresa dunque la riparazione dell’ascensore, è stato necessario un bando. Il primo cittadino Andrea Floris, avvisato del problema a marzo, ha chiesto immediatamente i preventivi per provvedere alla riparazione. La soluzione sembrava dietro l’angolo: la ditta è stata individuata in breve tempo e gli operai pare siano stati entrati nella struttura per sistemare l’ascensore. «Il problema per cui adesso non è ancora stato riparato - racconta Masala - è la scheda elettronica. Pare sia molto difficile trovarla: senza questa, non possono concludere la riparazione e consegnarci l’ascensore funzionante». Il sindaco Andrea Floris aggiunge: «Noi in realtà avevamo aggiustato l’ascensore e lo abbiamo riconsegnato perfettamente funzionante. Ma dopo due giorni era nuovamente fermo questa volta per una scheda elettronica».

Lo scontro

Una situazione paradossale per la quale il primo cittadino se la prende con la burocrazia. Ma muove una critica, neanche tanto velata, anche alla cooperativa. «Noi come Comune dobbiamo agire secondo le regole. Ma c’è anche un altro aspetto: se è passato del tempo da quando l’ascensore ha smesso di funzionare, è perché il presidente della cooperativa non ci ha prontamente informati. Non ci è stato detto che l’ascensore non funzionava e noi lo abbiamo saputo quasi per caso da altre persone».

RIPRODUZIONE RISERVATA

16

Gli ospiti

della comunità alloggio San Vincenzo

3

Gli anziani

in grado di salire e scendere autonomamente le scale

2

I mesi

di guasto dell'ascensore