Anziani e disabili, vacanza salata 

Il regolamento del contributo di soggiorno approvato dal Consiglio comunale di Oristano nel marzo 2019 è per nove decimi la copia fedele di quello del Comune di Cagliari e in buona parte di altre amministrazioni. Quel decimo di differenza consiste nell’articolo 5. “esenzioni ed agevolazioni”. Tra i tanti soggetti, enti e associazioni esentati dal pagamento non figurano più invalidi e gli anziani.

Persone fragili, non esonerate quindi dal pagamento dell’imposta per i giorni di pernottamento negli alberghi, B&b, case vacanze e in qualunque altra struttura ricettiva della città. Il regolamento non le considera e quindi pagano esattamente lo stesso importo di un qualunque turista che si ferma a Oristano. Nel regolamento è infatti scritto: “Sono esenti dal pagamento i minori fino al compimento del 12 anno di età”. Punto. A differenza di Cagliari, e non solo, che oltre i dodicenni esonera dal pagamento della tassa anche gli anziani oltre i settant’anni.

Disabili

Il regolamento del Comune di Cagliari dispone l’esenzione dal pagamento dell’imposta. «Le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia evidente o certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri». Oristano non ne fa cenno, quindi i disabili pagano alla pari di tutti gli altri. Tutte le città stanno modificando i regolamenti, l’ultima Roma: «Per venire incontro ai disabili», ha detto il sindaco Gualtieri, che ha introdotto anche un contributo per i pagamenti in moneta elettronica.

Per l’assessore oristanese Luca Faedda le iniziative romane: «Sono da prendere in considerazione perché vanno su due direzioni che meritano ogni possibile attenzione. Oristano è sempre stata e sempre lo sarà dalla parte dei fragili e degli anziani. Effettivamente questo aspetto non è stato valorizzato né in commissione, né in giunta né neppure in consiglio. Ma si può sempre rimediare. Non credo sia un problema di bilancio considerato tra l’altro che gli incassi derivanti dal pernottamento di persone con gradi forme di disabilità penso siano abbastanza limitati e il contributo per la transizione con bancomat e carte di credito in genere modesto».