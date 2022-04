Anziana raggirata, due condanne 

Avrebbero approfittato di una pensionata con i quali avevano allacciato buoni rapporti per farsi vendere la nuda proprietà della sua casa. E, inoltre, per farsi assegnare la delega dell’incasso della pensione. Condotta che, dopo le denunce delle nipoti dell’anziana donna e dell’amministratore di sostegno, li ha trascinati davanti a giudice con l’accusa di circonvenzione di incapace. Accuse diventate una condanna per Agnese Delogu, 66enne di Carbonia, volto noto in città per essere stata segretaria territoriale e vice segretaria nazionale del Partito Sardo d’Azione (impegnata sino a non molto tempo fa in politica e ora attiva nel sociale) e per il marito Francesco Marrone, 72 anni, pensionato: il giudice del Tribunale di Cagliari ha comminato due anni e mezzo di reclusione a ciascuno, 2.000 euro di ammenda e 40.000 euro di provvisionale.

La storia

La vicenda si inquadra nel periodo che va dal 2011 al 2014. A muovere le prime accuse contro Agnese Delogu e Francesco Marrone (difesi dagli avvocati Gianni Locci e Massimo Ravenna), sono le nipoti di Desdembola Mariani (deceduta di recente), Annamaria Vespa ed Enrichetta Vespa, tutelate dall’avvocato Michela Zanda. Contestazioni cui poi si sono aggiunge in un secondo momento quelle dell’amministratore di sostegno della pensionata. I due, proponendosi di assistere la donna anche nelle incombenze burocratiche, sarebbero riusciti a creare un legame stretto e forte con l’anziana che era affetta, attesta il capo di imputazione, da da alcune patologie. Proprio in virtù di questo rapporto, secondo le nipoti, Delogu e Marrone sarebbero riusciti a convincerla a vendere loro la nuda proprietà della sua casa per 45 mila euro (l’atto è dell’ottobre 2011). Soldi che secondo l’accusa non sarebbero stati corrisposti. Sarebbe anche derivata una scrittura privata la cui importanza «sarà - preannuncia l’avvocato Locci – uno degli elementi del ricorso in Appello che faremo dopo il deposito delle motivazioni della sentenza: a nostro avviso esistono anche altre solide argomentazioni a tutela dei nostri assistiti». L’anziana sarebbe anche stata indotta a delegare Agnese Delogu ad incassare, dal 2012 al 2014, le pensioni accreditate alle Poste.

L’avvocato

«Le mie clienti – avverte l’avvocato Zanda – hanno ritenuto di dover chiedere giustizia considerata la gravità dei fatti>. Il pm aveva sollecitato una condanna di due anni: il giudice ha optato per una sentenza più severa».