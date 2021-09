Anziana incastrata sotto un’auto 

Paura ieri mattina in pieno centro storico. Una donna di 71 anni, è rimasta incastrata per diversi minuti sotto un’auto che l’aveva investita mentre svoltava da via Bonaria a via Vespucci.

Per tirarla fuori è stato necessario l’intervento delle squadre dei Vigili del fuoco che con una strumentazione speciale hanno sollevato il veicolo per tirare fuori l’anziana che è stata poi trasportata al Brotzu e ora è ricoverata in prognosi riservata. Era cosciente ma dolorante e sotto choc.

Attimi di terrore

L’incidente è successo verso mezzogiorno. Secondo le testimonianze di alcune persone che si trovavano nella strada in quel momento, l’anziana donna mentre attraversava nelle strisce pedonali in via Vespucci, è caduta a terra, non si sa se per un malore o se inciampata in una grande buca che da tempo si trova proprio al centro dell’attraversamento.

Sta di fatto che mentre si trovava a terra, una donna alla guida di una Karl Opel, svoltando da via Bonaria a via Vespucci, l’ha travolta. La conducente, che si è immediatamente fermata a prestare soccorso, ha raccontato di non essersi accorta che a terra c’era qualcuno perché stava guardando che non arrivassero auto da viale Colombo per poter svoltare.

I soccorsi

Per alcuni interminabili minuti, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, la 71enne è rimasta incastrata sotto l’auto. Gli operatori giunti sul posto hanno provveduto a sollevare il veicolo con un kit pneumatico composto dai cuscini Vetter gonfiabili in dotazione alle attrezzature di soccorso. Così hanno estratto in sicurezza la donna, affidandola al personale del 118 intervenuto con un’ambulanza che ha poi effettuato il trasporto in ospedale.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Ad assistere al lavoro dei vigili del fuoco c’erano tante persone che in quel momento si trovavano a passare nella strada. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale che hanno effettuato i rilievi che adesso dovranno ricostruire cosa è successo esattamente.

La ricostruzione

L’anziana donna non ha mai perso conoscenza . Estratta da sotto l’auto ha trovato la forza di chiedere ai vigili del fuoco cosa ci faceva lì, dove si trovava. Bisognerà adesso capire che cosa sia successo esattamente. Pare certo comunque, secondo il racconto dei testimoni, che fosse già a terra quando è arrivata l’auto. Solo lei potrà raccontare se mentre attraversava si è sentita male o se invece sia inciampata nella buca. È dallo scorso anno che i residenti e gli automobilisti segnalano la presenza dell’asfalto dissestato in quel tratto. Le cose peggiorano quando piove e il fosso diventa un acquitrino.

Le condizioni

La 71enne è stata portata in codice rosso al Brotzu e adesso i parenti, che non possono accedere con facilità per via del Covid, attendono notizie sulle sue condizioni. Il fatto che fosse cosciente fa sperare che si possa riprendere velocemente.

