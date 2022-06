Antonio Marras e Geppi Cucciari sulle tracce di Gavino Clemente 

«Ha stupito, meravigliato, lasciato perplessi, e c'è persino chi stava facendo una petizione per chiudere questa mostra in quanto oltraggio alla tradizione sarda. E io volevo firmarla la petizione, ma non me l'hanno permesso», racconta divertito Antonio Marras. L'anno dopo l'inaugurazione dell'esposizione “Sulle tracce di Gavino Clemente. Antonio Marras interpreta le collezioni del Museo Sanna di Sassari” lo stilista algherese è tornato nel giardino di fronte al Padiglione Clemente per la presentazione (affollatissima e briosa grazie alla conduttrice Geppi Cucciari) del catalogo di una mostra fuori dall'ordinario e dall'ordine cronologico, che non ha lasciato indifferenti, proprio come voleva.

La provocazione

«Un museo non è statico, deve pulsare quotidianamente, deve facilitare le connessioni, creare eventi e interventi, provocare incontri e anche scontri, perché no?. E mi piacerebbe fare anche altre cose al Sanna, ci sono artisti d'arte contemporanea che verrebbero a nuoto per esporre qui».

Emozioni

Il numero elevato di visitatori ha convinto la direttrice regionale dei Musei Sardegna, Luana Toniolo, a prorogare l'esposizione sino al 30 settembre. «Questa mostra riflette molto l'idea di come sarà il Sanna, è una reinterpretazione. Il museo non è nelle vetrine ma nella testa di chi lo vede dice un museologo francese. Questa mostra spinge chi la vede a ragionare, quasi a mettersi nei panni del curatore. In genere i musei etnografici hanno quest'aria un po' vecchia, ma qui la collezione viene esposta in modo nuovo. Non avevamo bisogno di una cosa filologicamente corretta che possiamo vedere in altri ambiti, avevamo bisogno di qualcosa che facesse emozionare, qualcosa di non convenzionale ma che arricchisse».