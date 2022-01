Antonino Pisano che sognava la sorte di Santa Teresina  

E invece, le misteriose trame della Provvidenza stavano preparando per lui il disegno di una prova decisiva per la vocazione.Accompagnati dal maestro dei novizi, padre Tommaso Russo, il 26 e il 27 luglio 1924 fra Antonino e i suoi confratelli fecero i loro primi bagni di mare in una spiaggia, lontana da occhi indiscreti, a 300 metri dal santuario di Bonaria. La sveglia suonava alle 5 del mattino, mezz’ora dopo il gruppo, a digiuno, era già al mare.

Sin da piccolissimo fra Antonino amava moltissimo leggere le vite dei santi. I suoi preferiti erano quelli giovani come lui: san Gabriele dell’Addolorata e santa Teresa di Gesù Bambino: per lei aveva una speciale ammirazione tanto che ne lesse per ben quattro volte la biografia. Sull’esempio di quella giovane carmelitana, a 19 anni anche lui si offrì vittima all’Amore Misericordioso. Un suo compagno di noviziato testimonia: «Ricordo che aveva un unico desiderio: morire a 20, 21 anni, proprio come santa Teresina. Ma, come del resto anche tutti i miei compagni, non diedi importanza a quell’affermazione».

Antonino Pisano (1907-1927) nasce a Cagliari, nel popoloso quartiere della Marina, a due passi dall’Asilo di suor Nicoli e, poi, di suor Tambelli. Entra tredicenne come aspirante dei Padri Mercedari nel loro convento annesso al santuario di Nostra Signora di Bonaria. A causa di una grave forma di miopia viene rimandato a casa ma, grazie a una zia, trascorre un breve periodo nel convento dei Cappuccini da dove sarà espulso per le calunnie di alcuni compagni. Riconosciuto innocente e riaccolto dai Mercedari nel convento di Bonaria, si applicò con diligenza agli studi per diventare sacerdote. Ammalatosi di tubercolosi, morì a Cagliari il 6 agosto 1927, ad appena vent’anni. Il suo processo di beatificazione si è svolto dal 1945 al 1957 nella diocesi di Cagliari. I suoi resti mortali riposano nel santuario di Nostra Signora di Bonaria, sotto l’altare maggiore.

L’offerta della vita

L’insorgere della malattia

Scrive Elisabetta Atzeni nella biografia dedicata al Servo di Dio: «Questi bagni fatti all’alba, quando il sole era appena sorto e non aveva ancora riscaldato l’ambiente, non erano graditi ai ragazzi. Erano comunque tutti obbligati a fare il bagno dal momento che - diceva il maestro dei novizi - “erano ottimi i bagni a quell’ora perché il pubblico non ci avrebbe visti, l’acqua era pulita e il freddo salutare”».

Le tre prove

Colpito da fortissima miopia, patologia che agli esordi del suo cammino vocazionale rappresentò una prima barriera, con gli occhi della fede fra Antonino seppe leggere e scrutare nella sua vita quel misterioso intrecciarsi dei fili della Provvidenza, alla quale si affidò in ogni circostanza con esemplare abbandono. Dovette affrontare tre prove, in un crescendo inesorabile del suo breve calvario, che tutte superò con esemplare testimonianza di virtù evangeliche.

Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e diranno ogni sorta di male per causa mia... Insulti e velenose calunnie lo aggrediranno nel suo breve “noviziato” fra i seminaristi cappuccini: mai replicò con accuse e spirito di vendetta, sempre perdonando e giustificando i suoi persecutori, sicuro che, alla fine, fosse anche dopo la sua ignominiosa espulsione, il vero colpevole sarebbe stato acclarato.

La tisi e la morte

Beati gli afflitti, perché saranno consolati... Esile e minuto, tanto che per tutti fu sempre Antonino, gli furono fatali quei bagni alle sei del mattino, sebbene in pieno luglio, “per evitare di essere visti dalla gente”. Fu, per lui, il secondo gradino verso il suo Golgota: un raffreddore che mai passava, la sopportazione del dolore per non essere di peso ad alcuno sino all’infausta diagnosi della tisi che ormai lo stava consumando.Beati i poveri in spirito, perché di essi è il Regno dei Cieli... Neanche l’agonia e la morte, fra lo strazio dei familiari, temette Antonino, quanto l’essere spogliato del suo abito religioso, privato dei suoi voti, “scomunicato” dai suoi fratelli mercedari: cucito alla sua pelle, quasi uno “scapolare” innestato nel suo esile corpo, venne trovato l’atto di consacrazione della sua vita per la remissione dei peccati e la liberazione dal male dei moderni schiavi del potere, del sesso e del denaro. Nudo fra le braccia della madre, che pietosamente lo rivestiva degli abiti della morte, si trasfigurò, quel 6 agosto 1927, in radioso agnello sacrificale che volle morire, a vent’anni, come santa Teresina del Bambin Gesù (la cui vita conosceva a memoria), «per poter andare prima in Paradiso».

Come Paolo VI

Fra Antonino muore il 6 agosto, quando tutta la Chiesa cattolica festeggia la Trasfigurazione del Signore. In quella stessa data, ma cinquantuno anni dopo, morirà Paolo VI, il papa del Concilio Vaticano II e del dialogo ecumenico, oggi santo della Chiesa universale. Quello stesso Papa che, nell’aprile del 1970, sarebbe venuto pellegrino a Bonaria - ai 600 anni dall’arrivo della cassa miracolosa della Vergine nella spiaggetta dei “bianchi padri” della Mercede - per lasciarci quell’incipit dogmatico secondo cui «per essere autenticamente cristiani bisogna essere autenticamente mariani».

Questo «gioiello della Cagliari del primo Novecento, santo per indole e volontà», come lo ebbe a definire Gianfranco Murtas, sepolto nel Santuario della Madonna dei sardi, ancora nascosto testimone di una santità cristallina e commovente, di quella affermazione dogmatica seppe essere giovanissimo profeta e testimone autentico.

Beatificazione

«Non è niente, tornerò, tornerò...», furono le sue ultime parole alla madre che, straziata, reggeva il figlio morente.

E Antonino è tornato. Non perché riposa nel “suo” santuario di Bonaria, sotto la mensa eucaristica, ai piedi della statua approdata miracolosamente fra i bianchi padri della Mercede per diventare la Patrona Massima delle genti di Sardegna.

Ma soprattutto perché - questa la speranza dei Mercedari e, con loro, di tutta la Chiesa sarda - da quella sepoltura, in un giorno non lontano, uscirà per salire sull’altare, a cantare quella Messa che, in vita, ha potuto celebrare solo sul suo letto di dolore.

E allora Antonino, come aveva promesso, sarà ritornato.

Ma questa volta, per sempre.

