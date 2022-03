Antonin, un sogno nel pallone 

Antonin Melis è il figlio di una coppia originaria di Tertenia che respira calcio dalla mattina alla sera. Maglia numero 10 sulle spalle, è pronto a fare il salto di qualità tra i professionisti. Il ragazzo, che sprizza talento con la palla tra i piedi, ha appena firmato il primo contratto con il Metz, società che milita in Ligue 1, la prima divisione del campionato francese di calcio. La mamma, Rosella Quai, commerciante, è stata calciatrice del Saarbrücken, la squadra della capitale del Land tedesco del Saarland, in Bundesliga. Il papà, Sandro Melis, professione operaio, ha calcato i campi in terra battuta di periferia. Antonin, che ha il cuore azzurro e sogna di vestire la maglia della nazionale campione d’Europa, non manca ogni anno di trascorrere insieme alla famiglia le vacanze a Sarrala.

La storia

Sandro Melis ha 58 anni. Lascia Tertenia quando ne aveva 15. Destinazione Modena. Questione di lavoro. Conosce di vista Rosella Quai, di due anni più piccola e figlia di una coppia di Tertenia emigrata in Francia. I due s’incontrano sempre durante l’estate sulla spiaggia di Sarrala. Ma l’amore tra i due sboccia in età adulta. Poco più che ventenne Rosella ha la testa nel pallone, è l’attaccante di punta del Saarbrücken. Nella Serie A tedesca segna gol a grappoli. Fino ai primi del Duemila è la bestia nera delle difese avversarie. Sandro ha messo radici in Emilia, finché l’ennesimo incontro estivo all’ombra della torre di San Giovanni non fa scattare la scintilla. È il 2004 quando quel ragazzo di paese diventato uomo fa le valigie e trasloca a Forbach dalla sua amata. Il 13 maggio del 2005 nasce Antonin. Già a cinque anni la mamma gli fa da chioccia sui campi di calcio. Lo allena per sei anni, prima del salto nelle giovanili del Metz. È bravo, migliora partita dopo partita. I tecnici gli consegnano anche la fascia di capitano . È il leader del centrocampo, trascina i compagni dell’Under 17 con cui segna 10 gol meritandosi la chiamata in Under 19.

La svolta

Giovedì Antonin Melis, figlio unico, ha firmato il suo primo contratto che lo lega al club. «Antonin è il nostro orgoglio. Studia al liceo scientifico e gioca nel Metz. Sogna il calcio italiano ed è molto legato alle origini familiari. Non manchiamo mai di trascorrere le vacanze a Sarrala, che è un vero paradiso», dice mamma Rosella, che in casa ha sempre respirato profumo di pallone: i suoi cinque fratelli hanno tutti giocato a calcio.