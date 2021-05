«Antonia Mesina, il giglio purissimo di Orgosolo» 

Non è mai facile essere santi, meno che mai a Orgosolo, paese della Barbagia al quale, con troppa disinvoltura, viene accostato - fino a farlo diventare infamante sinonimo - il marchio di bandito, proprio come il famoso film di Vittorio De Seta degli anni ’60, non a caso titolato “Banditi a Orgosolo”.

«Antonia Mesina è una ragazza di Orgosolo che il 17 maggio del 1935 esce da casa per raccogliere legna. Non tornerà più. Il corpo, ritrovato dopo ore in campagna, martoriato e rigido, con la gonna stretta attorno alle gambe, racconta quanto strenuamente si sia opposta a un tentativo di violenza sessuale». Inizia così “La martire ragazzina”, il racconto di Piera Serusi, ottima collega de L’Unione Sarda che, con Salvatore Murgia, medico-scrittore, sono le fonti più autorevoli del sesto volume della Collana “Servi di Dio, Venerabili e Beati - I santi della porta accanto”, domani in edicola con il quotidiano, dedicato al “Giglio purissimo di Orgosolo”.

L’omicidio e il perdono

Sedici anni ancora da compiere, bellissima e tenebrosa come i suoi grandi occhi neri, secondogenita di dieci figli, Antonia - in quel maledetto venerdì di Passione - lottò fino alla morte per opporsi alla violenza bestiale di un compaesano. Il suo corpo, martoriato da oltre settanta colpi di pietra, fu ritrovato, rannicchiato in posizione fetale, nelle campagne di Ovadduthai.

Ignazio Catgiu, 21 anni, sarà arrestato e, nonostante una disperata autodifesa, condannato a morte. Respinto il ricorso in Cassazione, negatagli la grazia, all’alba del 4 agosto 1937 venne condotto davanti al plotone d’esecuzione nel poligono di Prato Sardo. Dalle sue labbra nessuna dichiarazione. Le ultime parole confidate al cappellano per la confessione prima di morire, assolto dai suoi peccati. In seguito fu perdonato anche dai genitori di Antonia.

Bellezza disarmata

Nella prefazione al volume, il vescovo di Nuoro, Antonello Mura, di Antonia Mesina parla come di «una bellezza che salva, che illumina; perché la sua testimonianza non è banale, né il suo martirio solo un episodio di cronaca. Nella sua storia continua a impressionarmi che il suo assassino sia stato colpito dalla bellezza di questa ragazza, anche se poi - incontrandola - l’abbia brutalizzata. E continua a scuotermi il dato che la bellezza - quella fisica, spesso vittima di maniaci, e quella spirituale - appaia disarmata, indifesa, di fronte a chi non ha occhi per leggerla e amarla. Da qui la certezza che il mondo sarà migliore solo quando accetteremo di gioire per la bellezza di ogni cosa, dell’umanità e della natura, quest’ultima anch’essa incapace di difendersi da chi la violenta e l’abbruttisce».

Martire

Già pochi mesi dopo il fatto di sangue, Armida Barelli, presidente nazionale della Gioventù femminile di Azione cattolica, onorò la memoria di Antonia, segnalandola al papa Pio XI come «un’altra Maria Goretti». Nel settembre 1937, la Diocesi di Nuoro avviò il processo canonico della “piccola martire”, mentre usciva la sua prima biografia, scritta da Pina Trocchi, per lunghi anni vice delegata per la stampa dell’Azione cattolica italiana.

Dovette passare mezzo secolo prima di arrivare a quell’indimenticabile giornata del 4 ottobre 1987. Fu papa San Giovanni Paolo II (che la definì «prima martire dell’Azione cattolica») a presiedere la solenne cerimonia di beatificazione di Antonia Mesina che oggi riposa, rivestita dell’abito da sposa, nella chiesa del Santissimo Salvatore a Orgosolo. La sua memoria liturgica è stata fissata al 17 maggio, giorno della sua nascita al Cielo.

