Antincendio, vedette assenti 

Ad un controllo da parte degli agenti del Corpo forestale, avvenuto in piena mattina, attorno alle 14, lo scorso settembre, la postazione della vedetta antincendio dell’Ortobene, che doveva essere regolarmente presidiata, era vuota. Nessuno dei dipendenti di Forestas, che in quel momento avrebbero dovuto prontamente segnalare l’eventuale principio di un incendio nell’agro di Nuoro, secondo l’accusa, sarebbe stato al proprio posto di lavoro. Assenze riscontrate anche nella postazione fissa antincendio di Capparedda, ai piedi dell’Ortobene. Per questo in quattro ieri sono comparsi davanti al gip del Tribunale di Nuoro: devono rispondere di minacce, interruzione di pubblico servizio e truffa ai danni della pubblica amministrazione. Insomma, dei presunti furbetti del cartellino. Udienza rinviata a settembre per l’assenza per uno di loro del capo di imputazione.

L’inchiesta

L’indagine era partita con l’avvio della campagna antincendio la scorsa stagione, quando ai primi di giugno, nel giro di pochi giorni, erano comparse delle croci nei cantieri forestali di Nuoro, una a Pedra Longa, sulla statale 389, e un’altra all’ingresso della base degli elicotteri antincendio di Farcana, sul monte Ortobene. Croci in legno, che non erano accompagnate da nessun messaggio, ma che il Nucleo della Forestale non aveva sottovalutato. Le ha interpretate come delle minacce ai vertici di Forestas e del Corpo forestale. È partita così un’inchiesta per far luce sui possibili moventi. La pista seguita è stata quella degli operai scontenti di Forestas.

Gli appostamenti

Furono messi sotto controllo diversi operatori di Forestas, per 4 di loro a vario titolo è ipotizzata l’accusa di minacce, truffa e interruzione di pubblico servizio. I furbetti senza cartellino da timbrare perché prestavano servizio in campagna, essendo all’aperto - secondo l’ipotesi della Procura - pensavano che la loro assenza sarebbe passata inosservata. I fatti contestati sono almeno due: in una circostanza a settembre, in piena campagna antincendio, la vedetta dell’Ortobene era senza operatore, ma i fogli di presenza erano regolarmente firmati. In caso di necessità, l’allarme avrebbe fatto intervenire in pericoloso ritardo elicotteri e autobotti, mettendo a rischio aziende e persone. In un altro caso un operatore dell’antincendio boschivo, che avrebbe dovuto presidiare la postazione di pronto intervento di Caparedda, aveva firmato la presenza, ma non c’era durante gli appostamenti fatti dalla Forestale, pur rientrato a fine turno a bordo del mezzo.

