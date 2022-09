Antico sposalizio, una città in festa 

Un’edizione senza restrizioni, dopo due anni di freno a causa del Covid. A partire dal corteo nuziale, che sarà quello di sempre, accompagnato da sessanta gruppi folk: da via Rosselli - con partenza da Casa Ligas dove si svolgerà il rito della vestizione della sposa - sino a piazza Maria Vergine Assunta per la cerimonia in campidanese - che quest’anno verrà celebrata da don Elvio Puddu, parroco di Maracalagonis - passando per le principali vie del centro. Compresa via Matteotti che anche quest’anno - grazie al lavoro dei residenti - si conferma il tratto più accogliente e suggestivo del percorso degli sposi verso la chiesa, con addobbi colorati e i dolci fatti in casa che saranno offerti durante la tappa del corteo nella via. Alle 11 è in programma la celebrazione dello sposalizio nella parrocchia principale della città, un’ora e mezza dopo lo scambio delle promesse d’amore che saranno custodite nel tempio romanico di San Giuliano.

Archiviata la serenata in limba di venerdì sera, con l’immancabile appuntamento di Sa cantada a is piciocas, e il rito di ieri con il corteo che trasporta il corredo dei futuri sposi - il tradizionale Trasferimentu de is arrobas - oggi spazio alle nozze e alle promesse d’amore. In bella mostra - da giovedì - ci sono anche prodotti e opere degli artigiani locali, esposti nei locali di piazza Si ‘e Boi.

Il giorno del sì è arrivato. Con strade vestite a festa, le vetrine di alcuni negozi che rievocano scorci della storia cittadina, e i futuri sposi - Martina Rundeddu e Samuele Zucca, la coppia scelta per la nuova edizione del Matrimonio selargino - pronti a giurarsi amore per tutta la vita nella parrocchia Maria Vergine Assunta. E un’intera città che aspetta di rivivere l’emozione dello sposalizio in catene, in diretta tv dalle 8 del mattino grazie alle telecamere di Videolina che riprenderanno le ultime tappe dell’antico matrimonio selargino, dalla vestizione degli sposi sino alla cerimonia in chiesa e allo scambio delle promesse d’amore.

Il giorno del sì è arrivato. Con strade vestite a festa, le vetrine di alcuni negozi che rievocano scorci della storia cittadina, e i futuri sposi - Martina Rundeddu e Samuele Zucca, la coppia scelta per la nuova edizione del Matrimonio selargino - pronti a giurarsi amore per tutta la vita nella parrocchia Maria Vergine Assunta. E un’intera città che aspetta di rivivere l’emozione dello sposalizio in catene, in diretta tv dalle 8 del mattino grazie alle telecamere di Videolina che riprenderanno le ultime tappe dell’antico matrimonio selargino, dalla vestizione degli sposi sino alla cerimonia in chiesa e allo scambio delle promesse d’amore.

Gli appuntamenti

Archiviata la serenata in limba di venerdì sera, con l’immancabile appuntamento di Sa cantada a is piciocas, e il rito di ieri con il corteo che trasporta il corredo dei futuri sposi - il tradizionale Trasferimentu de is arrobas - oggi spazio alle nozze e alle promesse d’amore. In bella mostra - da giovedì - ci sono anche prodotti e opere degli artigiani locali, esposti nei locali di piazza Si ‘e Boi.

Un’edizione senza restrizioni, dopo due anni di freno a causa del Covid. A partire dal corteo nuziale, che sarà quello di sempre, accompagnato da sessanta gruppi folk: da via Rosselli - con partenza da Casa Ligas dove si svolgerà il rito della vestizione della sposa - sino a piazza Maria Vergine Assunta per la cerimonia in campidanese - che quest’anno verrà celebrata da don Elvio Puddu, parroco di Maracalagonis - passando per le principali vie del centro. Compresa via Matteotti che anche quest’anno - grazie al lavoro dei residenti - si conferma il tratto più accogliente e suggestivo del percorso degli sposi verso la chiesa, con addobbi colorati e i dolci fatti in casa che saranno offerti durante la tappa del corteo nella via. Alle 11 è in programma la celebrazione dello sposalizio nella parrocchia principale della città, un’ora e mezza dopo lo scambio delle promesse d’amore che saranno custodite nel tempio romanico di San Giuliano.

Le scelte

Anche i festeggiamenti dopo il sì in catene tornano come nelle edizioni pre Covid: in piazza Sì ‘e Boi per le istituzioni e i cittadini - con tanto di villaggio enogastronomico - nella casa del canonico Putzu per il banchetto degli sposi con parenti e amici stretti. «La formula è quella scelta tre anni fa, quando abbiamo deciso di riportare gli eventi al centro della città», ha commentato nei social il sindaco Gigi Concu, «uniamo tradizione e innovazione, che sono convinto non solo possano coesistere ma che insieme siano la formula vincente per fare del Matrimonio selargino la festa realmente di tutti».

La voglia di ripartenza c’è, come dimostra il pienone per la serata “disco” di venerdì notte, replicato poi per lo spettacolo di cabaret di ieri con il selargino Daniele Contu. «Vedere la nostra piazza così piena, i sorrisi dei cittadini, giovani e anziani cantare e ballare tutti insieme, è stato davvero emozionante», le parole di Concu. «Un concentrato di vita e di quella normalità che tanto ci mancava».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata