Ansia e alcolismo, è allarme 

Sono allarmanti i dati rilevati in seguito agli studi dei Servizi sociali della Trexenta sugli effetti della pandemia sul territorio: disoccupazione in crescita (più 20 per cento), in costante aumento la percezione di perdita delle certezze delle famiglie a causa della riduzione dei guadagni, il 40 per cento dei giovani soggetti ad ansia e depressione; ma il fenomeno più preoccupante è l’aumento del consumo di vino e alcolici: stando ai dati sulle vendite è del 500 per cento.

Uno scenario allarmante che ha convinto i sindaci della zona a sedersi attorno a un tavolo per cercare soluzioni. Nasce così il primo Centro per la famiglia in Trexenta attivato dai Comuni di Guasila (capofila), Suelli, Siurgus Donigala, Senorbì e Selegas per aiutare chi vive particolari situazioni di disagio attraverso programmi integrati e percorsi di accompagnamento finalizzati al reinserimento sociale in particolare degli adolescenti.

Il progetto

Il Centro per la famiglia è un’assoluta novità sul territorio. «L’obiettivo è fare prevenzione e aiutare la comunità promuovendo e coordinando le risorse del territorio, garantendo accoglienza, ascolto, informazione e orientamento a tutti i cittadini e le cittadine», spiega la sindaca di Guasila Paola Casula. Le risorse per il nuovo servizio arrivano con la partecipazione al bando “La famiglia al centro” pubblicato da Anci Sardegna in collaborazione con la Regione. Martedì alle 18 nell’auditorium di Guasila verrà presentato il progetto per l’attivazione di uno sportello itinerante.

Professionisti in campo

A operare nella struttura saranno la psicologa Alice Bandino e la psicologa e mediatrice familiare Marianna Chessa. Il centro seguirà i seguenti giorni di apertura: lunedì (ogni 15 giorni) dalle 9 alle 12.30 nel Municipio di Senorbì, lunedì (ogni 15 giorni) dalle 15.30 alle 19 nel Municipio di Siurgus Donigala, tutti i martedì dalle 16 alle 19 nell’ex Montegranatico di Guasila, il giovedì (ogni 15 giorni) dalle 9 alle 12.30 nel Municipio di Selegas, il giovedì (ogni 15 giorni) dalle 15.30 alle 19 nel Municipio di Suelli.

L’accesso al servizio, libero e gratuito, è rivolto alle famiglie, ai nuclei mono genitoriali, ai genitori, ai minori e adolescenti e agli operatori sociali. Lo sportello psicologico e la mediazione familiare puntano a sostenere la “famiglia” creando un’efficace rete di supporto con il coinvolgimento di scuole, Asl, associazioni, Diocesi e società sportive.

