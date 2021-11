Annullata l’asta per villa Nocella 

Stop alla vendita giudiziaria di villa Nocella, nelle casse del Tribunale di Tempio non entrano quasi otto milioni di euro. Dagli uffici del palazzo di giustizia arriva la conferma, una delle aste più interessanti e redditizie in carico ai magistrati galluresi è stata clamorosamente annullata. O meglio, il Tribunale ha annullato l’assegnazione dell’immobile di Porto Rotondo a una società immobiliare che aveva già versato una caparra di circa 800mila euro.

Stando a quanto emerge dalla procedura, il professionista delegato alla vendita aveva chiuso l’asta, con l’assegnazione formale della villa (il cui valore era stato stimato inizialmente in 10 milioni e 200mila euro) ma una volta approdato in Tribunale il fascicolo, è arrivato il colpo a sorpresa con l’annullamento.

La villa dei cineasti

Nella perizia disposta dal giudice delle esecuzioni immobiliari si legge che villa Nocella deve essere intesa come un’opera d’arte, un unicum complessivo che mette insieme “un universo di forme, inserita ciascuna come scultura o oggetto artistico”. Un’opera d'arte pulsante, appunto, concepita a bordo mare, da Mario Ceroli e Andrea Cascella. La grande villa è un pezzo di storia di Porto Rotondo e del turismo sardo, all’interno ci sono le bellissime sculture in legno di Mario Ceroli. La residenza venne commissionata da Giorgio Nocella, imprenditore, produttore cinematografico, amico di artisti (lo stesso Mario Ceroli, Michelangelo Antonioni, Marco Ferreri e Gian Maria Volontè, per citarne alcuni) e di personaggi del jet set internazionale. L’esecuzione immobiliare approdata nell’asta (annullata) è stata nei confronti della società Argenfin srl, proprietaria dell’immobile.

Il colpo di scena