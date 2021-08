Annullata la sagra delle pesche 

Il sessantesimo compleanno è un traguardo che merita una grande festa. Impossibile da celebrare durante l’emergenza Covid. Per questo il Comune di San Sperate rinvia la 60° edizione della sagra delle pesche all’anno prossimo. Annullata quindi la rassegna prevista a settembre – in tono minore - come l’anno scorso.

«Decisione sofferta»

«Parliamo di una manifestazione di importanza regionale per la comunità e, in particolare, per i nostri agricoltori», dice il sindaco Enrico Collu. «La situazione generale legata al Covid ha reso impossibile attuare nel 2021 una programmazione adeguata. Organizzare la sessantesima sagra in tono minore, come lo scorso anno, sarebbe privare la comunità e le tante persone che accorrono di poter godere di una festa attesa e amata in concomitanza una di ricorrenza storica e particolare. Per questo ho deciso di proporre l’annullamento della sagra 2021 rinviando la sessantesima edizione al prossimo anno con la speranza che possa tenersi senza limitazioni. Decisione sofferta anche perché a giugno 2022 scadrà il mandato: non potrà essere la nostra amministrazione a gestire questa importante edizione».

L’assessora Emanuela Katia Pilloni ricorda che «la sagra deve il suo successo principalmente al saper essere festa di comunità, accoglienza diffusa tanto aperta a tutti che i confini, tra chi offre e chi riceve, da sfumati diventano quasi inesistenti. Per l'amministrazione, me in particolare, che dal 2015 dedico mesi dell'anno all’organizzazione, la sua cancellazione è stata decisione tanto meditata e sofferta quanto inevitabile. La sessantesima sagra merita come palcoscenico un intero paese in festa e, magari, la fine dell'incubo epidemia».

Nei giardini

La qualità della pesca speratina (certificata dal marchio Deco) non ha bisogno di pubblicità. Ma per i produttori la sagra ha comunque sempre rappresentato una vetrina importante. «Celebrare la 60° a settembre, fine stagione di produzione, non sarebbe stato il massimo per la promozione», dice Pier Paolo Casti, presidente dell’associazione “Su Pressiu”. «Quest’anno la qualità del raccolto è stata discreta e il prodotto più ricercato: più negozi specializzati cercano merce di nicchia». In programma la consegna della Pesca d’oro: «Per la prima andrà a un produttore storico, Marco Casti». Ossia il padre del giovane Riccardo Casti, vicepresidente de “Su Pressiu”. Anche per lui «la sagra a settembre avrebbe poco senso. Io la anticiperei da luglio a giugno per pubblicizzare il prodotto da inizio stagione. In ogni caso, capiamo che organizzarla con l’emergenza è impossibile». Sagra a parte, «rispetto ad altri anni, nel 2021 la produzione è andata abbastanza bene».

Nei giardini di Giovanni Schirru «è andata meglio dello scorso anno: puntare sulla qualità ci ha dato ragione. Siamo cresciuti con la Sagra e dispiace, per forza di cose, dover rinunciare». Nell’azienda di Stefano Pilia la produzione «è andata bene da maggio a luglio. Da agosto un crollo. Rinunciare alla Sagra dispiace, ma è meglio aspettare tempi migliori: non è il massimo una festa forzata alla quale non tutti possono partecipare, che nulla ha a che vedere con storica la Sagra».

