Anni di violenze sulla madre: denunciato 

Per più di un anno ha maltrattato la madre con ingiurie e minacce. Al termine delle indagini, i carabinieri della stazione di Monserrato hanno denunciato un 29enne accusato di violenze e atteggiamenti aggressivi nei confronti anche di altri familiari. Una situazione di paura andata avanti per tanti mesi e che alla fine ha portato le vittime a segnalare quanto stava accadendo alle forze dell’ordine.

La richiesta di aiuto

Un quadro desolante sulla quale spetta ora alla Procura della Repubblica approfondire gli accertamenti che potrebbero prevedere anche l’interrogatorio del giovane che avrà così la possibilità di raccontare la sua verità sui fatti che gli vengono contestati. Tutto sarebbe iniziato più di un anno fa quando nell’abitazione di Monserrato uno dei figli ha avuto atteggiamenti aggressivi nei confronti della madre. Una situazione difficile anche perché la situazione sarebbe peggiorata con la donna costretta a subire atteggiamenti vessatori, ripetute minacce, ingiurie, aggressioni fisiche e verbali.

La ricostruzione

L’indagato non avrebbe risparmiato neppure altri familiari. Stanchi di questa situazione diventata insopportabile, è scattata quindi la querela ai carabinieri della stazione di Monserrato che agendo con molta discrezione, hanno avviato una serie di accertamenti, anche attraverso interrogatori e testimonianze. Alla fine gli investigatori hanno denunciato il giovane e le accuse sono arrivate in Procura che potrebbe anche prendere dei provvedimenti nei confronti dell’indagato.

Il fenomeno

Quanto accaduto a Monserrato è l’ennesimo episodio di violenza in famiglia che si registra nell’hinterland. Nell’ultimo anno, carabinieri e polizia hanno denunciato una quindicina di persone per maltrattamenti e minacce in famiglia. Situazioni molto difficili da gestire, con le vittime che sopportano magari per un lungo periodo angherie e violenze da parte dei loro parenti per non arrivare alla querela con le inevitabili conseguenze - e problemi – per il familiare. A volte dietro queste complesse e delicate vicende ci sono anche situazioni di dipendenza dalle droghe, che avrebbero la necessità di un intervento delle strutture sanitarie che purtroppo non avviene.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata