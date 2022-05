Anna ha il suo letto, ora può guardare la tv senza chiedere aiuto 

Il suo grido di aiuto non poteva e non ha lasciato indifferenti. Anna, bloccata dalla sclerosi multipla, che non riesce più a muoversi, adesso potrà sollevarsi per guardare la tv.

Consegnato il letto

Il letto azionato con il telecomando, che permette di sistemarla in una posizione quasi seduta, le è stato finalmente consegnato. Dopo tre mesi di attesa, di proteste e di continue attese agli uffici dell’Asl per avere chiarimenti, è stato il direttore del distretto Quartu-Parteolla, Ugo Storelli a risolvere la questione. Così lunedì mattina il letto è stato consegnato, anche se, come ha sottolineato la mamma di Anna, Pina Simbula 76 anni, «purtroppo mancano le sbarre e mia figlia non si sente molto sicura. Anche se non si può muovere, nella sua testa ha questa paura di cadere e poi comunque le sbarre sono molto importanti in ogni caso».

Questo perché aggiunge, «senza le sbarre il letto risulta troppo alto. Per aggiustarci adesso abbiamo messo un materasso sottile che però non va bene, perché serve il materasso antidecubito ma con questo appunto risulta altissimo. Adesso dobbiamo richiederle all’Asl, comunque ci hanno assicurato che ce le daranno quanto prima, perché altrimenti abbiamo il letto ma non possiamo utilizzarlo come si deve».

Per dare il letto ad Anna il direttore Storelli lo ha chiesto in prestito a un altro distretto «come si fa normalmente quando capita che ne abbiano qualcuno in più» dice, «appena sono venuto a conoscenza del problema mi sono subito attivato. Purtroppo diciamo che c’è stato qualche difetto di comunicazione che ha creato questo ritardo».