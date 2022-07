Anfiteatro, via alla musica 

Nuove sedute nelle tribune in grado di ospitare fino a 7500 persone, impianti elettrici e idrici rinnovati, così come l’illuminazione e il grande parco esterno con l’ampia zona parcheggi. L’anfiteatro di Maria Pia, dopo anni di abbandono, torna a essere operativo, pronto per accogliere il pubblico in occasione del primo dei numerosi eventi musicali programmati per l’estate, fissato per il 30 luglio. Una corsa contro il tempo per riuscire a rendere il teatro all’aperto funzionale e sicuro. «Un impegno rispettato», commenta il sindaco Mario Conoci che ieri mattina ha compiuto un sopralluogo, insieme agli assessori Giovanna Caria (Finanze), Alessandro Cocco (Turismo) e Antonello Peru (Lavori Pubblici), proprio nel momento in cui i tecnici stavano terminando di montare il grande palco che verrà inaugurato da Tananai e Villabanks, sabato prossimo.

Poi si proseguirà in musica per tutto il mese con un appuntamento dietro l’altro. Da Ernia ai Subsonica, passando per Psicologi, Irama, Madame, Litfiba, Fabri Fibra, Rkomi e Gianna Nannini.

L’intervento

L’investimento dell’Amministrazione comunale per il recupero di quegli spazi, dimenticati dal 2014, è di un milione e 600mila euro, fondi provenienti da un finanziamento regionale di 3 milioni ottenuto nel marzo 2020 per l’area di Maria Pia.

È stata l’impresa On Tecnology di Porto Torres a realizzare gli interventi di riqualificazione. «Un’opera progettata, affidata e conclusa in tempi rapidissimi che ora ci consente di utilizzare il sito totalmente rinnovato e in piena efficienza», dice soddisfatto l’assessore ai Lavori Pubblici Antonello Peru. «Riattiviamo un circuito virtuoso per tornare a svolgere un ruolo da protagonista nel panorama degli eventi con la voglia di rilanciare un discorso molto proficuo interrotto nel 2011», continua il sindaco Mario Conoci riferendosi al Festivalguer.