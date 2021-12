Anfiteatro, spettacoli con 600 spettatori 

Per ora dovrà tracciarla sulle carte il raggruppamento composto dallo Studio architettura Ortu, Pillola e associati, dalla Romagnoli e Batocchioni associati, Carla Bangoni, Franco G. R. Campus, Roberto Pischedda, Tiziana Sassu, Fabrizio Napoleone, Leonardo srl che si è aggiudicato l’appalto per la progettazione degli “interventi di tutela e messa in sicurezza per la fruibilità dell'Anfiteatro romano. Realizzazione di un'area spettacoli e dei percorsi di collegamento con l'Orto Botanico”.

Più che una data certa è per ora un’ipotesi. Ma il 2024 potrebbe davvero rappresentare l’anno della svolta, il tempo in cui l’Anfiteatro romano potrà essere restituito alla città non solo per essere ammirato, visitato, scoperto ma essere utilizzato per ospitare spettacoli, appuntamenti culturali. Potrà farlo non certo come avvenne in passato, negli anni della cosiddetta e contestata “legnaia” sistemata sui gradoni antichi di pietra, ma grazie ad una più modesta arena in grado di ricevere un massimo di cinquecento, seicento spettatori.

L’appalto

L’idea, fatta propria dal sindaco Paolo Truzzu tanto da averla inserita tra i temi portanti della sua campagna elettorale, dovrà essere concretizzata con l’avvallo della Soprintendenza.

Dal Municipio

«Si tratta di un progetto importante per Cagliari, la nostra idea è quella di coinvolgere anche il giardino del San Giovanni di Dio che consentirebbe davvero di realizzare, con Anfiteatro e Orto Botanico, un percorso suggestivo e di grande valenza ambientale dentro la città. Siamo soddisfatti che ad aggiudicarsi la progettazione siano professionisti che già lavorano con la Soprintendenza, per esempio per la torre di San Pancrazio», dice il sindaco.

«Dopo i primi lavori del primo lotto cominciati nei mesi scorsi, adesso, grazie all’affidamento dell’appalto del secondo lotto, si procederà con la progettazione per il completo restauro del monumento, la realizzazione al suo interno di un’arena per gli spettacoli e la realizzazione di un percorso che unirà l’Anfiteatro all’Orto Botanico». Un progetto da tre milioni di euro che va ad aggiungersi al primo da un milione e mezzo avviato a ottobre». L’opposizione, per voce della consigliera dei Progressisti Francesca Ghirra, mette l’accento sui tempi lunghi: «Dopo quasi un anno dalla pubblicazione della gara per progettare la messa in sicurezza, la tutela, il restauro e l'apertura agli spettacoli dell'Anfiteatro romano, è stata fatta l'aggiudicazione. Speriamo che il raggruppamento individuato possa fare un buon lavoro, ma soprattutto che per portare avanti la progettazione e l'esecuzione delle opere, che prevedono anche i percorsi di collegamento con l'Orto Botanico, non ci vogliano troppi anni».

Parola ai professionisti

Dopo le linee guida indicate dalla Giunta, la parola passa ora al pool di professionisti. Saranno loro che si occuperanno del recupero definitivo e dell’individuazione e programmazione del percorso che unirà Anfiteatro e Orto Botanico, e di scegliere anche i nuovi ingressi per accedere al monumento. «Che non sarà – precisa Deidda – quello storico attraverso il quale si raggiungeva la passerella-scivolo, ma altri che consentiranno di arrivare direttamente alla base dell’Anfiteatro Romano. Sarà comunque la Soprintendenza a dare il parere definitivo per questo e per tutti gli altri interventi che dovranno essere messi in atto».

Nei prossimi giorni intorno ad un tavolo, oltre all’amministrazione municipale si ritroveranno anche la Soprintendenza ai Beni culturali e archeologici e l’Università. Insieme tracceranno le linee guida da affidare successivamente al gruppo dei professionisti per la progettazione.

