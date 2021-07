«Anedda e i suoi consiglieri muti» 

Inviato

Sinnai «Tarcisio Anedda? Persona buona e intelligente, ma anche una sorta di “podesta” che guida un’assemblea civica formata da yesman che alzano la mano e non fanno proposte». Conosce il sindaco da sempre, lo rispetta quanto basta, ma dalla minoranza in Consiglio contesta tutta linea politica dell'attuale primo cittadino di Sinnai. E pensare che Aldo Lobina, medico 66enne in pensione, è stato eletto con le liste della maggioranza nel 2019, per passare all’opposizione dopo pochi mesi. «Non si poteva andare avanti», racconta il rappresentante del gruppo “Sinnai Libera” mentre fa colazione nel bar della pineta. Nel grande polmone verde Aldo Lobina avrebbe voluto vedere le panchine giganti in voga nel nord Italia e in Francia, ma la sua proposta in Aula non è piaciuta. «Non hanno capito. Si poteva entrare in un circuito turistico particolare. Pazienza».

È solo l’ultimo scontro di una lunga serie iniziata quando lei è uscito dalla maggioranza?

«Abbiamo fatto questa scelta con Saverio Melis perché non c'erano le condizioni per andare avanti».

Quali ragioni?

«In primo luogo la politica dei trasporti. Abbiamo chiesto un’azione decisa per difendere il braccio sinnaese della metro. Ma ha riposto che mai sarebbe andato a protestare davanti alla Regione. Si era pure vantato di non aver mai partecipato a uno sciopero».

Gli altri due motivi?

«Ha criticato il progetto dell’Arst parlando di questioni tecniche senza avere una preparazione specifica».

Il terzo punto?

«Torre delle Stelle. Il Comune aveva fatto grossi passi avanti con Matteo Aledda. adesso siamo tornati indietro».

In che senso?

«Aledda ha investito per la manutenzione delle strade, delle reti elettrica e idrica. Anedda dice che le strade sono private e ignora le sentenze del Tar sul punto».

Dopo aver abbandonato la maggioranza si è sentito traditore o tradito?

«Deluso. Molto deluso. Ormai non vado più nemmeno alle riunioni di capigruppo. Vado direttamente in Consiglio».

Insomma, non c’è dialogo?

«Non c’è mai stato. Anche quando il sindaco ha distribuito deleghe ai consiglieri a inizio legislatura non ha condiviso le decisioni con noi. In Consiglio nessuno si è lamentato: un gruppo di persone mute».

In senso?

«Alzano la mano solo quando c’è da votare. Non si fanno proposte, non ci sono idee. In Aula ci sono consiglieri di destra e di una sinistra che definirei annacquata. Anedda ha buon gioco su tutti».

I suoi rapporti con il sindaco?

«Un’ottima persona. Intelligente. Siamo cresciuti assieme. Ma politicamente c’è un forte attrito, soprattutto su questioni di carattere generale. I problemi sono tanti».

Vi siete scontrati anche sulla sanità?

«Si, chiedevamo screening di massa. Il Comune ha investito 25mila euro per coinvolgere i medici di famiglia, ma non c’è stata una grande collaborazione. Quando poi in paese è arrivata la campagna “Sardi e sicuri” in due giorni 2750 cittadini hanno fatto il tampone. Adesso il sindaco invita la gente ad andare a Villasimius per fare il vaccino».

Tutti i sindaci erano in difficolta.

«Di sicuro Mara e Settimo hanno affrontato l’emergenza meglio di noi».

Il paese dopo tanti anni affronta un calo demografico. I sinnaesi cercano casa nei centri vicini.

«Non demonizzo la politica del mattone. Anzi. L’edilizia ha sempre avuto un peso politico molto importante. Se andiamo a vedere le liste elettorali degli ultimi 35-40 anni notiamo che è sempre massiccia la presenza di costruttori, ingegneri, geometri e periti edili. Purtroppo il paese è cresciuto a macchia di leopardo».

Che fare?

«Intanto si potrebbe intervenire nel centro storico. Io ci vivo e vicino a casa mia ci sono tante case vuote. Manca il decoro urbano. Piazza Chiesa è un parcheggio, la piscina chiusa, il cinema Roma un rudere, il Centro Isola inutilizzato. Sono comunque convinto che Sinnai sia ancora un bel posto dove vivere».

Quale futuro per la pineta?

«Andrebbe chiusa al traffico, oppure stabilire dei giorni in cui posso passare le auto. Serve un linea idrica per intervenire in caso di incendio. Non ci sono vie di fuga e sistemi di allarme».

Alle prossime elezioni si candiderà a sindaco?

«Non credo».

