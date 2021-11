Andromeda ko nel derby  

ANDROMEDA 0

ORROLESE 2

Andromeda (4-4-2) : Fortini, Massa, Boi, Mascia, Luciano, Addis, Congiu (30’ st Melis), Asunis, Anedda (14 st Lonis), Porru, Cordeddu (25’ st Murgia). In panchina Cuccu, Olla, Grosso, Locci, Erriu, Ghiani. Allenatore Casula.

Orrolese (4-2-3-1) : Mar. Atzeni, Cogoni (37’ st E. Pisano), Artizzu, Mir. Atzeni, Mura, Laconi (45’ st Anedda), Mura, Medda, Placentino (21’ pt Demuro), M. Podda, Vitellaro (44’ st Prasciolu). In panchina Schirru, A. Pisano, M. Pisano, L. Podda, Melosu. Allenatore Marcialis.

Arbitro : Capotosto di Oristano.

Reti : Demuro 13’ st, Laconi 41’ st.

Note : ammoniti Porru, Laconi, espulso Podda. Recupero: 1’ pt, 6’ st. Spettatori: 100.

SENORBì. Termina con una sconfitta per 0-2 il derby giocato sul neutro di Senorbì dall’Andromeda contro l’Orrolese. Succede tutto nella ripresa e come ogni derby “sentito” e degno di nota non sono mancati i colpi di scena.

La gara

Un primo tempo sostanzialmente combattuto ed equilibrato da parte delle due squadre ma le emozioni per il pubblico sono davvero poche. Giusto due squilli che arrivano da parte dei “padroni di casa” dell’Andromeda: al 10’ Congiu serve Anedda che a tu per tu col portiere avversario si fa parare il tiro. Ancora Andromeda vicina al gol al 28’: punizione dalla tre quarti battuta da Massa, pallonetto di Porru che scavalca il portiere ospite e ancora Anedda che con un tap-in stavolta deposita la palla in rete. L’arbitro annulla per la posizione di fuorigioco proprio dell’attaccante.

La ripresa

Il secondo tempo, con l’Andromeda che cala vistosamente, è di chiara marca ospite con Vitellaro che non sfrutta almeno quattro buone occasioni all’interno dell’area. Ma al 13’ l’Orrolese, dopo tanto insistere, passa in vantaggio: splendido lancio di Medda per Demuro il quale, solo davanti al portiere, non sbaglia e sigla l’1 a 0. Al 18’ occasione anche per il neo entrato per i giallo neri, Lonis, che a tu per tu col portiere si fa parare il tiro. Se avesse segnato non sarebbe servito, il guardalinee aveva segnalato il fuorigioco. Al 36’ angolo per l’Andromeda, palla vagante in area, Porru mette in rete ma l’arbitro aveva già fischiato un precedente fallo in attacco.

Al 41’ arriva il raddoppio degli ospiti: Laconi parte dalla sua meta campo in contropiede, l’Andromeda è scoperta, arrivato davanti a Fortini non sbaglia. Al 50’ occasione per l’Andromeda per accorciare le distanze, Lonis fa gol ma per l’assistente è fuorigioco. Finisce 2 a 0 e tutto sommato è un risultato giusto per quanto si è visto in campo. Orrolese decisamente più quadrata che avrebbe potuto chiuderla prima ma per il tecnico Marcialis e i suoi ragazzi i tre punti, peraltro in un derby con attese diverse, vanno più che bene.

