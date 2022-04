Andrea Mura, missione compiuta 

Il Tirreno non è l’oceano, d’accordo, ma Andrea Mura può essere soddisfatto del ritorno in regata dopo più di tre anni. In fondo lo scopo della “Roma x 1” era questo: togliersi di dosso un po’ di ruggine, ritrovare l’adrenalina della sfida (che per un velista agonista è sempre ricerca della vittoria), mettere alla frusta Vento di Sardegna, l’Open 50’ che anche nelle 530 miglia da Riva di Traiano a Lipari e ritorno si è confermato velocissimo.

La rimonta

Dopo la complicata partenza (lo stesso Mura ha parlato di «errore umano») e l’incidente al largo di Ventotene nel quale ha perso oltre un’ora, lo scafo con i Quattro mori ha preso a marciare a un ritmo forsennato. E l’ex randista del Moro di Venezia ci ha messo del suo nell’inseguimento: «Qualche scelta tattica azzeccata mi ha fatto recuperare il terreno perso», ha raccontato. «Ho giocato bene su quel tratto tra Ventotene e Lipari». La difficoltà, come sempre è gestire da solo la navigazione, quando non è possibile affidarsi al “pilota automatico”: «C’era vento forte, ho spiegati 330 metri quadrati di vele, con il vento a 30 nodi non ho potuto mai riposare, ho timonato a mille sino al tramonto, sino a Ventotene. Il ritorno è stato bello, c’è stata anche un po’ di bonaccia, ma non si riusciva a dormire. Il sonno è stato un problema ma alla fine ho raggiunto e superato i francesi», aggiunge con riferimento ai due class 40 della “Roma x 2”, “Reforest'Action” di Kito de Pavant e Alex Bravo, e “Teata Full Save” di Jean Pierre Balmes e Michel Cohen. Per la cronaca, la regata è stata vinta da “Cippa Lippa X”, Mylius 60CK di Guido Paolo Gamucci in 64.41’02”, sette ore più veloce del Cookson 50 “Testacuore Race” di Riccardo Ciciriello, entrambe iscritte alla “Roma x tutti” (equipaggio superiore alle due persone).

Guardare avanti

La vittoria di Andrea Mura nella Roma x 1 (la seconda, alle quali si aggiungono le quattro della Roma x 2) non è stata semplice, visti i rischi corsi: «Per due volte è andata bene e tutto è bene quello che finisce bene», conclude Mura, rientrato ieri sera a Cagliari in attesa delle premiazioni di domani. L’intenzione è partecipare alla Ran 630 ma una decisione sarà presa in questi giorni. Sullo sfondo il progetto della Global Solo Challenge, per il quale prosegue la ricerca delle risorse per formalizzare l’iscrizione prima dell’estate.