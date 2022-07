Andar per mare seguendo le stelle: i navigatori utilizzano il sestante 

Se dai cieli cittadini le stelle visibili sono poche centinaia, basta recarsi in un luogo lontano dalle luci per poter ammirare una volta celeste stellata. L’esperienza diventa ancora più incredibile stando in barca per mare. Lontani dalla costa l’inquinamento luminoso dovuto all’uomo scompare ed è possibile ammirare più di seimila stelle. In quei momenti, volgendo lo sguardo al cielo stellato, il pensiero torna ad epoche remote, quando l’uomo navigava accompagnato solo dal Sole e dalle Stelle, senza GPS che lo potesse aiutare a tracciare una rotta. La stella più conosciuta per l’orientamento notturno è la Stella Polare.

Carro e cucchiaio

È una debole stella che non si distingue per la luminosità, ma per la sua posizione. Nella notte assistiamo a quello che osserviamo di giorno guardando il Sole, tutta la volta celeste appare muoversi dalla direzione Est alla direzione Ovest. Volgendo lo sguardo verso Nord è facile individuare il Grande Carro, un asterismo composto da sette stelle che sembrano raffigurare un carro o più semplicemente un “cucchiaio”. Osservandolo nel corso della notte, ci rendiamo conto che non sorge né tramonta. L’inconfondibile figura ruota attorno a una stella che indica con una grande precisione il Nord, la Polare. Per trovarla basta prendere le ultime due stelle del Grande Carro, Dubhe e Merak, e unirle in un’ideale retta che punta verso la Polare. La posizione della Polare è speciale solamente vista dalla Terra. Infatti il nostro pianeta ruota attorno a un asse immaginario, l’asse terrestre che punta casualmente verso di lei. Oltre a indicare il Nord, se misuriamo l’altezza della Polare rispetto all’orizzonte è possibile determinare la propria latitudine, uno dei due punti necessari per conoscere la propria posizione.

Sestante e ottante

Molto più complesso è determinare la longitudine: è necessario conoscere l’ora della notte e misurare l’altezza di stelle luminose al loro sorgere o tramontare o quando si trovano a Sud. Di giorno è il Sole la stella necessaria per la navigazione. La sua altezza quando si trova a Sud aiuta a trovare la propria latitudine e, con un orologio e tabelle accurate, determinare la propria longitudine. I navigatori si servono da secoli del sestante, evoluzione moderna di un antichissimo strumento chiamato ottante. Da Colombo all’ammiraglio Cook, dai Greci agli Arabi, l’ottante e il sestante sono stati gli strumenti principali per trovare la propria posizione in mare. Anche nei viaggi verso la Luna gli astronauti delle missioni Apollo hanno usato il sestante per fare il “punto” nello spazio. Dalla metà degli anni ’90 molte marinerie hanno abbandonato la navigazione astronomica, per servirsi esclusivamente del GPS. Fra queste la Marina Militare degli USA. Nel 2012 i militari americani intuiscono che il GPS può essere messo fuori uso in un’ipotetica guerra e cercano di correre ai ripari. All’accademia di Annapolis riaprono il loro planetario e ripristinano la navigazione astronomica. Ma, dopo due decenni, nessuno era in grado di insegnarla e la US Navy chiese aiuto alla Marina italiana che, non avendo mai abbandonato il sestante, formò una nuova generazione di ufficiali americani in grado di navigare usando le stelle.