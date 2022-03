Ancora un’estate senza fogne 

Non solo. Durante i lavori iniziati a dicembre del 2019 sono emersi anche diversi reperti archeologici, motivo per il quale gli operai si erano dovuti fermare. «Poi c’è stato il Covid - va avanti ancora il sindaco - che ha rallentato molti interventi tra cui anche questo. Senza parlare del personale degli uffici comunali: per tanto tempo erano al lavoro in pochissimi. A breve però i lavori ripartiranno». Sui tempi Abis non si sbilancia: «Meglio di no. L’importante è riniziare».

La conferma arriva dal sindaco di Cabras Andrea Abis: «Anche per quest’estate purtroppo l’infrastruttura non sarà pronta, ma è già una buona notizia che i lavori tra pochissimo riprenderanno dopo due anni di stop - spiega il primo cittadino -. Non era scontato insomma, visti i tanti problemi che negli anni sono sorti attorno a questo progetto». Abis, arrivato in Comune, cinque anni fa, ha scoperto che il progetto, ormai datato, presentava delle carenze e aveva bisogno di alcune migliorie. Gli uffici infatti hanno dovuto affrontare due varianti, una riguardava la modifica del tracciato originario della rete.

In undici anni, da quando la Regione ha finanziato l’importante progetto da 2 milioni di euro, gli intoppi sono stati tanti. E ancora la luce in fondo al tunnel non si vede. Niente fogne nella borgata marina di San Giovanni di Sinis dove da sempre, per smaltire le acque sporche, i cittadini e le attività commerciali chiamano l’autospurgo. E così sarà anche per la nuova stagione turistica.

Niente fogne

I reperti

Gli operatori

Per chi lavora da quelle parti sarà quindi l’ennesima estate senza il servizio. Un disagio non indifferente. Francesca Muroni è una delle titolari del ristorante Vento Maestro: «Ormai abbiamo perso le speranze. Pensiamo anche a qualche soluzione alternativa ma non è stata presa in considerazione. Noi oltretutto diamo il servizio del bagno a tantissimi turisti tra cui quelli diversamente abili, perché il servizio comunale è molto lontano dalla spiaggia di fronte. Lo scorso anno per smaltire le acque sporche abbiamo pagato circa 7 mila euro».

Il progetto

Gli interventi sono diversi: dalla realizzazione delle linee fognarie alla costruzione del depuratore e infine di alcuni capanni a poca distanza dal mare. Per San Giovanni di Sinis una svolta epocale, però ancora lontana.

