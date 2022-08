Ancora un blitz: è allarme furti in casa 

Grazie a un colpo perfetto, malviventi rimasti nell’ombra alcuni giorni fa hanno fatto irruzione in un’abitazione di Sestu portando via due piccole casseforti che custodivano gioielli in oro e in argento per un valore, pare, di circa 15mila euro. Un colpo, l’ennesimo, che si aggiunge ad altri consumati in diverse case del centro abitato. Dell’ultimo blitz si occupano i carabinieri, il cui riserbo ora è massimo. I banditi avrebbero prelevato monili, collane, orecchini, orologi dopo essere entrati attraverso una finestra e aver rovistato senza alcun disturbo all’interno dell’edificio, sino a quando hanno individuato e portato via le due casseforti. In casa non c’era nessuno: i proprietari pare fossero in vacanza.

Il sopralluogo

Le indagini sono scattate dopo la denuncia da parte delle vittime. È seguito un sopralluogo: i militari hanno controllato tutte le stanze e i locali interno per poi passare al perimetro esterno e pare siano state rilevate impronte digitali che potrebbero tornare utili nell’economia degli approfondimenti investigativi. Gli uomini dell’Arma avrebbero interrogato diverse persone e portato a termine alcune verifiche con l’obiettivo di recuperare i monili. Si cercano anche eventuali testimoni che possano avere notato movimenti sospetti nelle vicinanze dell’abitazione.

I vari blitz

Sono diversi i colpi consumati negli ultimi mesi in case private e centri commerciali del territorio comunale. Come quello dello scorso aprile alla Lidl sulla Statale 131, dove i ladri per entrare hanno forzato uno degli ingressi per poi impossessarsi di generi alimentari, e quello (tentato) all’Eurospin, sempre sulla ex 131, dove i malviventi sono riusciti a forzare parzialmente uno degli ingressi posteriori del supermarket allontanandosi però a mani vuote. Non è da escludere che parte di questi furti portino la firma di un’unica banda. Non si escludono legami con la diffusione della droga, perché nell’ultimo anno sono diverse le operazioni concluse con arresti in flagranza e denunce per spaccio di stupefacenti e il contestuale recupero di piccole e grosse quantità di hascisc pronto a essere immesse sul mercato. Da tempo i servizi sul territorio si sono fatti particolarmente stringenti con la mobilitazione dei carabinieri di Sestu, del Nucleo operativo radiomobile di Quartu e di altre Stazioni.