Ancora troppi no al vaccino 

Dal virus so come difendermi, dal vaccino no. Alcuni miei colleghi, pur contrari, sono stati costretti a farlo per evitare spiacevoli ritorsioni. Io ho opposto un secco rifiuto

Occorre fare chiarezza. Sarebbe necessario avere un libretto di istruzioni sui luoghi dove trovare i dati scientifici e contrastare la diffusione di teorie senza alcun fondamento

Non ci sono dati ufficiali. La valutazione del fenomeno dei no vax in Sardegna è affidato a quello che si legge sui social, spesso con toni sopra le righe, e alle rare sortite di chi si oppone al preparato anti Covid. Chi parla preferisce restare anonimo. Un medico di un importante ospedale dell'Isola ammette che anche tra i colleghi e tra gli infermieri qualcuno ha rifiutato il vaccino per scelta ideologica. Un insegnante dice che anche nel mondo della scuola non mancano le resistenze che si sono tramutate nella scelta di non presentarsi nell'hub per l’immunizzazione e non solo per paura di Astrazeneca.

Qualcuno esce allo scoperto e in piazza Repubblica a Cagliari invita i passanti a sottoscrivere una petizione «per vietare la somministrazione del preparato agli under 16». In tanti hanno intercettato l’uomo di mezza età che utilizza un termine irripetibile per definire l’antidoto contro il virus. L'assessorato della Sanità e l'Ats non hanno numeri certi. Secondo il report della Fondazione Italia in Salute «nel territorio nazionale il 7,5% della popolazione è fortemente decisa a non sottoporsi a vaccinazione contro il Covid-19». Un dato non proprio irrilevante che potrebbe rendere più difficile raggiungere l’immunità di gregge.

Medico no vax

«Ritengo che la sperimentazione sia stata troppo veloce. Normalmente per queste verifiche sono richiesti 3-4 anni e poi un vaccino non deve essere inoculato durante una pandemia. L’immunizzazione ha sempre una finalità preventiva», chiarisce un medico in servizio in un presidio sanitario del centro-nord dell’Isola. Aggiunge che «dal virus so come difendermi, dal vaccino no. Alcuni miei colleghi, pur contrari, sono stati costretti a farlo per evitare spiacevoli ritorsioni. Io ho opposto un secco rifiuto. E con me altri medici e infermieri». Ma come sconfiggere il nemico che da oltre un anno non concede tregua: «Il Covid si può curare in modo efficace con i farmaci adeguati: antinfiammatori, cortisone e idrossiclorochina. Quasi tutti i medici hanno compiuto il grave errore di adeguarsi alle disposizioni ministeriali, c’è stato un vero e proprio boicottaggio ai danni dei farmaci che assicurano un aiuto concreto. Si è pensato subito al vaccino per rispondere agli interessi delle multinazionali». Ma come preserva la sua salute e quella delle persone che deve curare? «Del virus ho paura e perciò continuo ad adottare tutte le misure necessarie e fare ricorso ai dispositivi di sicurezza. Ma non sono disposto a farmi iniettare un preparato sintetico di dubbia efficacia».

L’avvocato

«Devono essere vaccinati solo gli anziani e i pazienti fragili. Io ho deciso di non vaccinarmi e anche per mio figlio, che è ancora piccolo quando sarà il suo turno, dirò di no». Così l’avvocato cagliaritano che rifiuta il vaccino: «Non sono un integralista ma penso che non abbia senso ricevere la dose e poi andare incontro al pericolo degli effetti collaterali».

L’over 50

«Nessuna sfiducia nei confronti della scienza ma solo verso questi vaccini», ci dice l’over 50 che non ha aderito alla più grande campagna di immunizzazione della storia. «Penso che in questo momento gli scienziati si siano fatti condizionare dagli interessi della case farmaceutiche animate dal desiderio di vendere gli antidoti».

Lo scienziato

«Con i no vax – avverte l’immunologo dell’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari Stefano Del Giacco – è difficile dialogare. Partono da teorie che non hanno un fondamento scientifico e da fonti non attendibili. Se devo costruire una casa mi rivolgo a un bravo ingegnere, allo stesso modo per i vaccini devo fare affidamento su quello che dice la scienza. Non può esserci libertà di interpretazione. Occorre fare chiarezza. Sarebbe necessario avere un libretto di istruzioni sui luoghi dove trovare i dati scientifici e contrastare la diffusione di teorie senza alcun fondamento».

