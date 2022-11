Ancora polemiche sulla rotatoria  

Vacca parla di pericoli per la sicurezza stradale: «Le auto che provengono da via San Fulgenzio, fermandosi sui triangoli di precedenza, si vedono arrivare le auto da via dell'Argine e questo può comportare incidenti, considerato l’intensità del traffico veicolare. Perché dunque non è stata realizzata la segnaletica orizzontale gialla di cantiere che deve tracciare la corsia per chi arriva da via dell'Argine? La questione è importante, bisogna tutelare l’incolumità pubblica».

Il traffico lì è molto intenso, in maniera particolare negli orari di ingresso e di uscita degli studenti dalle scuole vicine. «Da quando sono cominciati i lavori, il 25 maggio scorso, non è stata tracciata la segnaletica orizzontale gialla di cantiere, ma solo le strisce pedonali – dichiara il consigliere di minoranza, ex 5 stelle –. Oltretutto è scomparsa l'intera corsia che da via dell'Argine va verso via Decio Mure. Un altro aspetto da non sottovalutare è che la nuova rotatoria che si sta realizzando, rispetto a quella precedente, è stata spostata verso la via San Fulgenzio, creando in questo modo una restringimento su via Decio Mure al punto che un articolato, qualche settimana fa, non è riuscito, da via dell'Argine, a girare in via Decio Mure. La rotatoria posizionata in questo modo, quindi, crea enormi difficoltà ai mezzi pesanti come i tir e quelli che hanno un rimorchio lungo, che con le ruote rischiano di andare a finire sul bordo della rotonda stessa».

Ancora polemiche sulla nuova rotatoria in corso di realizzazione tra via San Fulgenzio e via Decio Mure. A riaprire lo scontro è stato il consigliere di minoranza Gianfranco Vacca che nell’ultima seduta consiliare, con un’interrogazione urgente, ha chiesto perché i lavori non siano ancora terminati (nel cartello c’è scritto che la conclusione sarebbe dovuta essere il 25 agosto) e segnala «criticità» sulla sicurezza stradale.

Caos

Pericoli

L’assessore

Immediata la replica dell’assessore ai Lavori pubblici e nuovo vice sindaco Raffaele Nonnoi che ha assicurato che «l’impresa ha predisposto tutto in maniera tale da garantire la sicurezza di automobilisti e pedoni. I lavori sono soggetti ovviamente a controlli e se c’è qualcosa che non va, si cerca di rimediare». Per quanto riguarda lo spostamento della nuova rotatoria più verso via San Fulgenzio, Nonnoi ha detto che sono stati rispettati i requisiti previsti dalle norme sul codice della strada. «Sarà mia premura verificare se qualcosa va corretto», ha aggiunto.

Il costo della rotatoria è di 120mila euro ma prima è stata fatta una sperimentazione per testare la viabilità tramite una rotonda amovibile. In quella nuova ci saranno luci a led colorate, telecamere e, al centro, un’opera in vetro di Murano. Su quest'ultima l'ex assessora ed ex vicesindaca Maristella Lecca, revocata giovedì, ha avuto da ridire per il prezzo (pare 15mila euro), a suo avviso «troppo elevato».

