Anche l’anima va in palestra Ce lo insegna Gloria Campaner 

Nora per lei è un gradito ritorno. «Sono molto emozionata. Sono già già stata in questo posto meraviglioso per un concerto e adesso torno in veste inedita da coach». Perché Gloria Campaner 36 anni, splendida pianista pluripremiata, arriva nell’ area archeologica oggi dalle 15.30 alle 20, per un laboratorio musicale molto speciale “See Sharp-La palestra delle emozioni”, con la musicista Francesca Corrias e l’insegnante di yoga Camilla Pusateri, organizzato dall’associazione Enti Locali dello Spettacolo con il supporto del Conservatorio di Cagliari e del Comune di Pula. Ed è proprio ai ragazzi del Conservatorio che si parlerà per insegnare a esprimere la propria creatività, vincere le paure, mettere a fuoco le emozioni. Chi è alla ricerca di strumenti e pratiche per affrontare l’ansia da palcoscenico o lo stress da performance in pubblico, grazie a questo laboratorio troverà una traccia da seguire.

Respirare

«Dirò molte cose», racconta Campaner, «perchè la condivisione è importante. Ci sarà una parte teorica e una pratica dedicata proprio al nostro corpo. Io credo che il controllo del respiro sia fondamentale: è importante se impariamo a usarlo in modo corretto, se riusciamo ad abbassare il nostro battito cardiaco». E chi meglio della pianista che ha suonato nei palchi più importanti del mondo può parlare ai ragazzi del Conservatorio per indicargli la strada da seguire. «La paura serve come protezione fisica, ma nel mondo di oggi c’è un sistema di lotta sociale, ci sono situazioni in cui uno si sente giudicato, c’è un confronto continuo. I ragazzi sono piuttosto soli per questo ho cercato di mettere in gioco quello che ho imparato in ambito musicale, ma anche con lo yoga, il teatro, la filosofia orientale. La palestra delle emozioni aiuta a vedere oltre». Per Gloria Campaner tutto è inziato presto. Lei è stata una bambina prodigio.

Da bambina

«Ho iniziato a suonare il piano a 4 anni.Tutto è nato un po’ per caso perché la mia migliore amica era stata iscritta dalla mamma a un corso di propedeutica musicale e per seguirla mi iscrissi anche io. Ma diciamo che i presupposti c’erano, perché già a tre anni mi regalarono un pianoforte giocattolo e io anziché smontarlo mi mettevo a suonarlo, abbassavo le luci e posizionavo tutte le bambole sul divano a fare da pubblico. Diciamo che poi questo strumento da giocattolo è diventato la realtà». E infatti da lì in poi è arrivata una carriera strepitosa fatta di concerti in tutto il mondo, premi, riconoscimenti, tutti importanti, «perché o si vince o si impara. Una cosa che tengo sempre a ricordare è che tutto ciò che arriva è importante». Il suo piano lo ha portato in giro per il mondo incantando il pubblico. «Il più caloroso? Forse quello del Giappone dove la musica classica è un po’ come la musica pop».