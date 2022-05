«Anche in città il concertone di Capodanno» 

Alla Pro Loco è arrivato quando di anni ne aveva diciassette, «tramite un amico ero stato invitato a sfilare per la festa di Sant’Efisio. Per me era un sogno perché fin da quando ero piccolo ero appassionato di folk e di costumi. Anche i miei genitori quando erano giovani indossavano gli abiti tradizionali e così io fin da subito ne rimasi affascinato». Da lì è iniziato un lungo percorso: «Dopo qualche anno sono diventato segretario, ruolo che ho ricoperto fino a pochi giorni fa sempre al fianco dell’ex presidente Efisio Protto. Ho attraversato tutte le fasi della Pro Loco, dall’inaugurazione della sede in via Cavour, al periodo in cui siamo rimasti senza un tetto costretti a riunirci a casa del presidente, all’ingresso della nuova sede all’ex convento dei cappuccini».

Eletto nei giorni scorsi alla guida dell’associazione turistica, affiancato dalla segretaria Silvia Murtas e dal tesoriere Alessio Piredda, è già a lavoro per continuare a tramandare e conservare le tradizioni ma anche per portare un’ondata di giovinezza e innovazione, puntando a un sogno: organizzare per la prima volta un Capodanno quartese in piazza e perché no, fin da quest’anno.

Un primato ce l’ha già. È il più giovane presidente che la Pro Loco quartese abbia mai avuto. Per il resto Stefano Lai, 32 anni, ha idee chiare e programmi già definiti.

Il percorso

Ringiovanimento

Da qui diventare presidente, «è stato quasi un passaggio obbligato. Ero pronto». Adesso, parola sua «parte questa nuova macchina. Ho in mente tante novità e sono uno a cui piace programmare». Di certo ci sarà da ringiovanire un po’ questa associazione. «Indubbiamente, partendo però da quelle che sono le tradizioni ma adeguandoci ai tempi. Ad esempio possiamo pensare a una sagra del pane, che diventi un po’ uno street food con i vari stand dove si utilizza il pane nei diversi modi, dal panino con l’hamburger al civraxiu magari cotto in un certo modo».

I progetti

Le idee sono tante: «Come quella di realizzare una rassegna a livello regionale coinvolgendo i vari gruppi dell’isola. È una cosa che a Quartu manca. Certo c’è Sciampitta ma è un’altra cosa con i gruppi provenienti dal mondo». Allargando gli orizzonti anche del “Quartese dell’anno” in cui «potremmo coinvolgere anche i cittadini, magari facendo votare il loro concittadino che più si è distinto nel corso dell’anno in modo poi da avere una rosa di nomi ristretta e scegliere il più meritevole». E poi, «mi sono sempre chiesto perché Quartu non ha un suo Capodanno? Perché bisogna andare per forza a Cagliari a festeggiare? Ecco io mi immagino una piazza piena per un concerto, magari non con un artista dai grandi costi ma con qualche giovane di talento, conosciuto, che possa attirare tanta gente, fare da traino anche ai ristoranti e al turismo cittadino che non deve essere solo estivo».

Sinergie

Unendo magari le forze: «Sono per la collaborazione, e sarebbe davvero importante poter fare delle cose assieme al centro commerciale naturale di via Porcu o all’associazione turistica di Quartu o alle altre associazioni. Occorre però una regia e questa non può che darla l’amministrazione comunale con cui spero già nei prossimi giorni di avviare un dialogo proficuo e collaborativo». Per fare tutto ovviamente «servono risorse e finanziamenti. Le idee possono averle tutti, l’importante è poterle concretizzare. Di certo io sono pronto. Non mi piace stare fermo e annoiarmi e speriamo di regalare alla città delle belle cose».

