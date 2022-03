«Anche i turisti mi hanno chiesto di restare» 

Per andare avanti servono i numeri in Aula. I Consiglieri di maggioranza tutto son sembrati tranne che compatti. C’è stato persino un durissimo scontro tra il vicesindaco Maurizio Marci e l’assessore Angelo Frau.

A fargli cambiare idea alla fine potrebbe essere stata una famiglia di Tortona. I turisti hanno preso l’aereo e il 25 marzo – ultimo giorno utile - hanno suonato a casa del sindaco Gianluca Dessì per chiedergli di persona di ritirare le dimissioni «perché non alcun senso andare a casa dopo il bel lavoro che è stato fatto in questi anni a Villasimius».

Sono state davvero tante le pressioni per il ritiro delle dimissioni?

«Tantissime. Oltre al gesto della famiglia di Tortona ci sono state delle telefonate persino da Città del Capo e da altre parti del mondo. E poi la gente comune di Villasimius e gli imprenditori».

«Un episodio che mi ha fatto riflettere. Sono due persone molto pacate, oltre che amici. Se si è arrivati a questo punto di esasperazione la responsabilità è mia. Sento il dovere di dare ancora una volta ai consiglieri la possibilità di dimostrare che vogliono bene al paese e che non sono quelli che si sono visti nel corso dell’ultima seduta di Consiglio. Dobbiamo essere capaci assieme di andare avanti».

Li ha sentiti prima di ritirare le dimissioni?

«Sì. C’erano delle perplessità ma la maggior parte di loro ha accolto l’invito. Soprattutto lo hanno accolto il vicesindaco e l’assessore Frau. Vogliono provare ad andare avanti e lo vogliono fare perché è la gente che ce lo chiede».

Dunque vi siete chiariti?

«Dobbiamo ancora chiarire alcune cose. Prima di convocare il Consiglio aspetterò un po’. Lunedì riunirò il gruppo di maggioranza. Ci guarderemo negli occhi e decideremo come procedere».

Procedere in che senso?

«Dobbiamo individuare i punti strategici del programma elettorale da portare a compimento. Dobbiamo sacrificarci anche perché negli uffici c’è carenza di personale. Stringiamo i denti sino a quando non ci saranno i concorsi per le nuove assunzioni. La politica senza gli uffici non fa nulla, ma anche gli uffici senza politica non sanno cosa fare».

C’è lo scoglio del bilancio da approvare entro maggio.

«Mi rimetto alla volontà dei consiglieri, dimostrino di voler portare avanti il programma. Se il problema invece sono io allora si torna a casa».

Eppure la lettera con la quale annunciava le dimissioni è stata durissima. Accusava i consiglieri di pensare a loro stessi e non al bene comune. Pentito?

«No, era l’unico modo che avevo per spronarli».

Coinvolgerà la minoranza?

«Non ha mai dimostrato la volontà di farsi coinvolgere».

Ci sarà un rimpasto in Giunta?

«No. Come ho detto più volte un consigliere vale quanto un assessore. Dobbiamo parlare di meno e lavorare di più».

Se ha ritirato le dimissioni non sarà solo per la richiesta di una famiglia di Tortona e dei cittadini, per quanto possano essere stati numerosi…

«L’ho fatto anche perché volevo evitare che Villasimius vivesse un clima da campagna elettorale velenoso prima dell’estate. Veleni che stavano già emergendo in questi giorni».

E poi?

«In tanti hanno rimarcato che Villasimius in questi anni è cresciuta. Sto preparando un video delle tante cose belle fatte. Lo farò vedere ai turisti, ai residenti e ai consiglieri in modo tale che si rendano conto che vale davvero la pena proseguire».

