Anche i sardi ai tricolori 

La stella viene da Vercelli (anche se è nata a Milano) ed è uno dei tanti talenti della scherma azzurra. Ai campionati italiani Under 23 di Cagliari, dal 25 al 28 novembre, ci sarà anche Federica Isola, 22enne spadista dell’Aeronautica Militare, bronzo a squadre con la Nazionale a Tokyo 2020, oltre che a Europei e Mondiali. Lei è l’atleta da copertina della kermesse tricolore delle tre armi che andrà in scena sulle 28 pedane allestite al PalaPirastu e nelle due palestre di Monte Mixi.

In pedana

Le iscrizioni non sono ancora scadute ma non ci sono limiti. Si stima che arrivino 800 tra atlete e atleti con una quarantina di rappresentanti del movimento sardo. In palio i titoli individuali delle tre armi (fioretto, spada e sciabola) maschili e femminili e uno a squadre miste. Per i tiratori isolani sarà l’occasione per fare una buona esperienza, per la cagliaritana Francesca Costa (ex Cus, che ora vive a Torino e tira per l’Accademia Marchesa) l’opportunità per un ritorno a casa, per Isabella Fuccaro (argento tra i Cadetti ai tricolori 2017) una chance per ritrovare con maggior convinzione il feeling con la pedana.

Maggiori dettagli su questa manifestazione, che fa parte della partnership, rinnovata di recente, tra la Federscherma e il Comune di Cagliari, saranno sicuramente illustrati giovedì 18, in occasione della presentazione. Per Cagliari sarà il terzo importante avvenimento schermistico dopo i tricolori Cadetti e Giovani nel 2017 e i Campionati giovanili del Mediterraneo nel 2019. Intanto domenica tornano in pedana i giovani sardi, con la prima prova del Gran premio Giovanissimi di fioretto e spada al palazzetto di Maracalagonis.