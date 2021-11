«Anas, la bufala delle assunzioni» 

I lavoratori raccontano come nell’ultimo anno siano stati collocati a riposo 43 dipendenti che svolgevano mansioni collegate al controllo dei 3200 chilometri di strade statali che connettono i principali centri dell’Isola. Chi è in servizio – spesso con ruoli strategici – deve fare i conti con una condizione di precariato: «Gli autisti dei mezzi speciali, che operano per lo sgombero della neve o in caso di alluvioni, nonostante la carenza in organico vengono assunti da tre anni per soli tre mesi e sono ancora in attesa di essere stabilizzati».

Il sindacato, evidenziando come l’assessore regionale ai Lavori pubblici non abbia mai dato seguito alle richieste di incontro, invita all’azione prima che l’arrivo dei rigori invernali evidenzi le lacune nell’organizzazione della manutenzione delle strade.

Ignazio Lai, della segreteria regionale dell’organizzazione dei lavoratori, spiega che le assunzioni promesse dall’Azienda durante l’estate sono ferme al palo: «Il 9 giugno di quest’anno l’amministratore delegato di Anas, Massimo Simonini, raccontava di cento assunzioni per garantire la gestione in sicurezza delle strade insieme ai vertici dell’amministrazione regionale. I nostri dati rivelano però una situazione disastrosa. Nello specifico, le assunzioni annunciate sono state una bufala visto che, per il momento, risultano assunti, a fronte di cento unità proclamate, solo tre sorveglianti». Ingressi che si sommano ai ventisette sorveglianti in servizio e agli altrettanti cantonieri.

«L’Anas non è più in grado di garantire la sicurezza sulle strade della Sardegna». La Fit-Cisl lancia un nuovo allarme sulla manutenzione e il controllo della rete viaria isolana. Il sindacato denuncia con una dura nota le strategie adottate dalla società pubblica: politiche che metterebbero in pericolo gli utenti.

Le parole di Simonini

Vuoti di organico

Una realtà che – secondo il sindacato – non consentirebbe il rispetto delle ordinanze emesse dalle quattro prefetture sarde per regolare la risposta di fronte a importanti calamità naturali. La Cisl evidenzia difficoltà anche nella sala dove si tiene sotto controllo lo stato della rete: ufficio dove ci sarebbe bisogno di altri sei tecnici per garantire migliori standard.

