Anas-Comune, il caso al Quirinale 

Il Comune di Arbus e l’Anas giocano le carte legali per la querelle sui parcheggi realizzati sulla Statale 126 che attraversa il centro abitato del paese e prende il nome di tre vie: Repubblica, Libertà e Costituzione. Gli inquilini del Municipio si appellano al giudice di pace per «revocare o dichiarare nulli i quattordici verbali, ciascuno di 866 euro, per violazione al codice della strada», l’azienda che gestisce le strade statali ricorre al Presidente della Repubblica per «eliminare gli stalli e condannare il Comune al ripristino dello stato dei luoghi».

Il ricorso

«La Statale 126 appartiene al demanio ed è sempre stata gestita da Anas», è la premessa al ricorso straordinario presentato dall’azienda con la richiesta di annullare le ordinanze del sindaco sui «parcheggi abusivi». Si tratta di due provvedimenti, uno del 6 dicembre 2021 e l’altro del 31 gennaio 2022, con i quali «il Comune ha ordinato l’istituzione di parcheggi col disco orario sulla Statale» in direzione Guspini e Flumini Maggiore. Anas lamenta che «la modifica è avvenuta senza interpellare il proprietario» e che pertanto «non gli è stato consentito di poter esprimere le proprie valutazioni». Inoltre «la carreggiata in alcuni tratti non ha la larghezza minima di tre metri, prevista dal codice della strada» fatto che «crea rischi nella fase di apertura dello sportello con le auto in transito», per giunta in «una strada con la qualifica di extraurbana».

La replica

L’amministrazione, chiedendo «l’integrale rigetto del ricorso», sostiene che «l’eventuale accoglimento avrebbe ripercussioni negative sulla viabilità e la sicurezza della strada in assenza di interventi del proprietario, una volta istituito il divieto di sosta». Ricorda che il Comune «non ha realizzato nuovi parcheggi, ma ha regolamentato gli stalli già esistenti sino al 2020, senza che mai il proprietario avesse lamentato la loro presenza». Osserva che «l’arteria cui si discute attraversa il centro abitato e perciò non può essere considerata extraurbana», in merito alla larghezza del percorso, le misure effettuate dalla Polizia municipale rientrerebbero nella norma.