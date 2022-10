Analisi, fuga nei centri privati 

Per la Asl è tutto a posto, laboratori analisi aperti e personale al lavoro, a Olbia e negli altri ospedali. Tutto vero, i servizi, sulla carta, stanno operando regolarmente. Ma se un paziente esterno agli ospedali galluresi ha necessità di analisi deve mettere in conto anche dieci giorni di attesa e può accedere direttamente al servizio (come in passato) solo in caso di emergenze oppure su prenotazione. E così in tanti sono costretti a rivolgersi ai laboratori privati. Negli ultimi giorni le richieste sono state numerosissime. Il problema è che per i pazienti è difficile utilizzare il meccanismo delle prenotazioni e, a fronte dei tempi indicati per i prelievi, molti si spostano sui laboratori privati. Per tante persone le analisi a pagamento sono un lusso. Nei laboratori privati si assiste a scene penose, fatti i conti sull’ammontare dei costi degli esami, c’è chi è costretto a rinunciare ai prelievi.

Sanità per ricchi

Nei giorni scorsi il consigliere regionale del Pd, Giuseppe Meloni, ha contestato le scelte della Asl e denunciato, anche con una interrogazione al presidente della Regione, la chiusura dei laboratori analisi di Olbia e La Maddalena. Il direttore generale della Asl, Marcello Acciaro, ha risposto a stretto giro di posta, spiegando che i laboratori sono aperti e devono restare aperti. Ed è vero, peraltro il laboratorio analisi di Olbia è un fiore all’occhiello del servizio sanitario gallurese (è anche nelle condizioni di processare i tamponi Covid). Ma è anche vero che manca il personale nei laboratori e nei punti prelievo, ecco perché gli accessi sono solo su prenotazione.

Dice Meloni: «Ed è proprio questo il fatto inaccettabile. Il sistema delle prenotazioni ha un senso per le visite specialistiche e lo aveva per le analisi e i prelievi durante la pandemia. Ma adesso non possiamo più dire alle persone di prenotarsi per gli esami più semplici e frequenti. La Asl ci dice che sono state riaperte le prenotazioni, ma la questione è proprio questa. Il servizio analisi non può funzionare in questo modo. I pazienti sono costretti a rivolgersi alle strutture presenti in città, ai laboratori privati che, però, hanno già ampiamente superato le soglie indicate dalla Regione per le prestazioni in convenzione. Quindi chi ha necessità di esami deve pagare. E quando le analisi sono tante si può arrivare a cifre considerevoli. Per superare questa situazione è necessario rafforzare gli organici del personale dei laboratori e dei punti prelievo. In modo che le persone non debbano rivolgersi ai privati, il pubblico deve funzionare bene».

Il caso Mater