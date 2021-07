Analisi del sangue, in tilt il sistema 

È una questione di etichetta. In ogni senso. Quello della buona creanza, innanzitutto, perché non è cortese far aspettare a lungo i cittadini che devono sottoporsi a un prelievo di sangue e, talvolta, mandarli a casa senza che l’abbiano ottenuto. Ma anche nel senso letterale, perché dopo aver pagato il ticket in un ospedale o in un ambulatorio pubblico, poi il laboratorio non riceve le etichette da incollare alle provette. Il disguido, tutto informatico, capita spesso: ad esempio ieri mattina all’Azienda ospedaliero universitaria di Monserrato, dove si è perso un sacco di tempo e, alla fine, il personale amministrativo e qualche medico si sono messi a digitare manualmente al computer dati e prestazioni richieste dai pazienti. Solo per questo non sono stati rimandati a casa. Accade sempre più spesso, e non soltanto al Policlinico Casula di Monserrato: anche al Brotzu di Cagliari è successo più volte e, in generale, pare che non sia un evento rarissimo.

Cittadini arrabbiati

Ieri mattina, al Casula, il nervosismo quasi si poteva toccare: persone che abitano lontano e che si sono alzate all’alba, dopo aver fatto la fila e aver pagato all’ufficio ticket non sono state omaggiate della seconda coda: quella per il prelievo di sangue o la consegna delle urine. «Sistema bloccato in tutta la Sardegna», dicevano gli infermieri del laboratorio, ma mentre erano costretti a stare con le mani in mano, gli operatori che riscuotevano il ticket continuavano a lavorare senza alcun problema. Accade di frequente, anche due volte alla settimana, spiega il personale dell’Aou, ma alla Regione non risulterebbe che questi inconvenienti siano tanto frequenti e diffusi. Non resta che dare conto delle due posizioni tanto distanti.

Avarie tecniche

La Regione ha una piattaforma digitale unica per la Sanità, che si chiama Sisar: pare che funzioni bene. Poi, ogni laboratorio di analisi pubblico ha il proprio sistema per gestire prenotazioni, stampe di etichette e referti: nell’Isola, ed è un bene, tutti hanno scelto la stessa piattaforma, DnLab. E anche questa funziona. E allora, dov’è il problema? In più di un ospedale si punta il dito su un’integrazione al doppio sistema (Sisar regionale e DnLab del singolo laboratorio di analisi) che serve per farli dialogare trasportando dall’uno all’altro i file in formato hl7 generati dall’ufficio ticket: quest’ultimo incassa i soldi e genera il file, un’integrazione la consegna ai computer del laboratorio. Ma pare che ogni tanto, a volte “ogni spesso”, il meccanismo s’inceppi e quei file hl7 restino sospesi tra la piattaforma Sisar e il programma del laboratorio di analisi, al quale sono consegnati anche con ore di ritardo. Così i prelievi ritardano o saltano, assieme ai nervi di cittadini che si sono alzati presto, hanno fatto la trafila per il ticket, hanno pagato e poi non riescono a ottenere il prelievo, a meno che qualcuno non si prenda la briga di trascrivere manualmente su DnLab i dati che da Sisar non sono giunti.

E no, questo non fa buon sangue.

Secondo i tecnici dei laboratori di analisi, a bloccarsi sarebbe un’integrazione al software che trasmette i dati dalla piattaforma della Sanità regionale al programma dei laboratori di analisi degli ospedali