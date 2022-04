«Ampliamento del resort, decida il Comune» 

Il Tar non ha cancellato il divieto di ampliamento del resort di Campulongu. I titolari avevano chiesto ai giudici di annullare il no della Sovrintendenza. I giudici amministrativi hanno stabilito che setterà allo Sportello Unico per le Attività produttive e per l'Edilizia (Sape) il compito di decidere se concedere l’ampliamento del Resort S’Incantu, che si trova sul litorale di Campulongu, a Villasimius. Il Tar Sardegna ha ribadito che spetti all’organo amministrativo l’onere di valutare gli effetti prodotti sul procedimento dalla sentenza della Corte Costituzionale che ha esautorato lo Stato dal fornire tali pareri. Sarà dunque il Comune a valutare se sussistano o meno le condizioni per rilasciare il via libera all’ampliamento del 25% della cubatura.

Il contenzioso

A rivolgersi al Tribunale amministrativo è stata la Turicost (società proprietaria del resort) con gli avvocati Benedetto Ballero, Nicola Melis, Stefano e Francesco Ballero. Dall’altra parte, invece, c’era la Soprintendenza e il Ministero dei Beni Culturali con l’Avvocatura dello Stato, rappresentata dal legale Giandomenico Tenaglia. Il privato chiedeva di annullare i pareri negativi all’incremento volumetrico espressi dalla Soprintendenza (che dipende dal Ministero) tra l’aprile e il maggio 2021, che di fatto avevano tagliato le gambe al progetto. S’Incantu, costruito secondo le norme e i parametri del piano di lottizzazione “Il Ginepro”, prevede non più di due livelli fuori terra a circa 450 metri dal mare. Ricevuta la richiesta della Turicost di ampliare 1.490 metri cubi (il 25 per cento della cubatura realizzata), il Suap dell’Unione dei Comuni del Sarrabus ha attivato la conferenza di servizi. Il progetto non prevede l’aumento dei posti letto (anzi è prevista una riduzione da 144 a 138), ma volumetria nuova per realizzare una cucina e per le attività di ristorazione a supporto degli ospiti. Ma per la Soprintendenza, l’iniziativa non sarebbe conforme al Piano paesaggistico regionale, da qui i pareri negativi. Per i legali della Turicost, invece, si sarebbe dovuta applicare la legge regionale che autorizzava il progetto, come sancito a gennaio 2022 anche dalla Consulta dopo il ricorso della Regione sul conflitto di attribuzione .

La decisione

Il Tar Sardegna, in ogni caso, ha dichiarato il ricorso “improcedibile” per sopravvenuto difetto di interesse, stabilendo che sarà il Suape dell’Unione dei Comuni del Sarrabus il compito di stabilire gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale e l’eventuale decisione finale sull’ampliamento. «Nel caso non venisse accolto l'ampliamento», chiarisce il legale Benedetto Ballero, «chiederemo i danni, visto che il progetto aveva un’istruttoria favorevole e quei pareri non dovevano essere espressi».