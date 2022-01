Amministratori e redditi, ecco il quadro 

Vincenzo Pecoraro, apprezzato medico urologo nonché consigliere di parte “Udc-Indipendenti”, è il primo della lista dei pubblici donatori in Comune alla causa comune Irpef con un reddito imponibile 2020 (dichiarazione 2021) di 116 mila euro, al lordo quindi delle imposte che incidono tra il 40 e il 48 per cento. Nessun altro inquilino del palazzo degli Scolopi ha superato i 100 mila euro annuali, consiglieri, assessori e sindaco compreso. Andrea Lutzu l’ha sfiorato, arriva a 97 mila euro compresi i 50 mila che gli derivano dall’incarico.

Profilo basso

In definitiva dalle dichiarazioni 2021 relative ai redditi conseguiti nel 2020 tra gli amministratori comunali non si vede neppure l’ombra di un lontano parente di Paperone, tutti nella normalità di una tranquilla attività amministrativa e professionale. Qualcuno un gradino o anche due più in su ma niente di particolare da segnalare neppure per quanto riguarda incrementi patrimoniali. Il sindaco Lutzu ha denunciato l’ingresso nei propri beni immobiliari del 40 per cento di un terreno edificabile, i consiglieri Fulvio Deriu la sostituzione di un’autovettura, Andrea Riccio il 21 per cento di un terreno e Davide Tatti l’acquisto di una Vespa Piaggio 80. La neo assessora Marcella Sotgiu nella sua prima autocertificazione ha segnalato un terzo di un fabbricato e l’incarico di consigliere nel cda “Sotgiu srl”, l’azienda di famiglia.

Gli assessori

Gianfranco Licheri, delega all’Ambiente e urbanistica, denuncia 51.441 euro compresi i 15.216 che gli derivano dall’incarico in Giunta; Angelo Angioi, Bilancio, 49.171 (15.216 da assessore); Maria Bonaria Zedda, Sport, 60.897 (24.630); Carmen Murru 30.124; Massimiliano Sanna 37.748; Marcella Sotgiu, commercio, in carica da agosto dell’anno appena trascorso, 26.977. Nel sito del Comune non compaiono le dichiarazioni dell’assessore Francesco Pinna e dei consiglieri Marinella Canoppia e Danilo Atzeni.