Amministrative: caos coalizioni nel centrosinistra 

Mancano due mesi alle Comunali e la coalizione di centrosinistra ha un problema: il modo diverso con cui le sue anime percepiscono il Psd’Az, cioè il partito di cui è segretario il presidente della Regione Christian Solinas. Secondo i dem del Sulcis Iglesiente «è sbagliato dare una patente di destra al Psd’Az con il quale, al di là delle recenti scelte regionali, condividiamo storia e valori che covano sotto le braci di territori dove la storia resta a sinistra e che abbiamo il dovere di alimentare e non far spegnere». La segreteria provinciale del Pd è chiaramente impegnata a far digerire il fatto che un consigliere regionale del Psd’Az, con una sua lista, e anche l’Udc, sosterranno il candidato del Pd a Carbonia. Ma a sinistra del Pd nessuno è disposto a farsi indorare la pillola. Non Articolo 1 che si è già tirato fuori, e nemmeno i Progressisti.

Parole da Marte

Dice il capogruppo in Consiglio regionale Francesco Agus: «Queste parole sembrano scritte da un extraterrestre: si parla di un ruolo futuro da dare al Psd’Az. Ma il Psd’Az non è qualcosa che oggi si può riportare a sinistra, è invece qualcosa che dal nostro punto di vista incarna la peggiore destra, quella con cui non si può ragionare assieme». Anzi, aggiunge, «noi pensiamo che si debba ripartire proprio da un’alternativa al malgoverno regionale ispirato dal presidente della Regione. Cioè da un rivale con cui è sempre più difficile fare ragionamenti di buon senso». Alcune settimane fa Agus aveva lanciato un appello affinché le interlocuzioni sulle amministrative non si fermassero ai tavoli locali ma arrivassero a quello regionale. «Ma l’appello», osserva ora, «non è stato raccolto, e adesso gli elettori di centrosinistra cha hanno votato Partito democratico potrebbero non capire questi colpi di coda».

Il senso politico

Il segretario regionale del Pd Emanuele Cani non si scompone: «Bisogna guardare con interesse, come abbiamo sempre dichiarato di voler fare, a tutto quel mondo sardista, identitario e indipendentista che non si ritrova nelle posizioni sardo-leghiste e che vorremmo sottrarre dalla presa della Lega». Questo, spiega, «è il senso politico dell’operazione che stiamo facendo su Carbonia, e che va valutata anche in prospettiva su una dimensione regionale».

Quella della città mineraria non sarebbe nemmeno l’unica situazione un po’ “al limite”. A Olbia il centrosinistra (Pd e Progressisti compresi) sostiene una Grande coalizione civica (per il candidato anti-Nizzi Augusto Navone) portata anche da Fratelli d’Italia.

Il centrodestra

L’inciucio di Carbonia non fa gridare di gioia neppure gli alleati di centrodestra del Psd’Az. «Immagino che se questa persona si muova in questa direzione, lo faccia a titolo personale», commenta il coordinatore regionale della Lega Eugenio Zoffili a proposito della lista di cui è espressione il consigliere regionale dei Quattro Mori Fabio Usai. «Per quanto ci riguarda», precisa, «la Lega lavora per un centrodestra unito, auspico comunque che la lista in questione non avrà il simbolo del Psd’Az, e che invece il partito del presidente Solinas possa appoggiare col suo simbolo il candidato del centrodestra».

