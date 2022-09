Ammazzata per un messaggio? 

I messaggi che potrebbero essere alla base del femminicidio di Speranza Ponti sono entrati di nuovo nell’aula della Corte d’Assise di Sassari. Il presunto assassino della donna di Uri, Massimiliano Farci, ha ascoltato con attenzione il teste Manlio Prainito, l’ex marito della vittima. Ed è stata una deposizione illuminante, perché Prainito ha confermato che poco prima della sparizione di Speranza (dicembre 2019), aveva ricominciato a sentirla e a cercarla. «Ero legato a lei – ha detto il testimone alla Corte – speravo in un riavvicinamento. Ci sentivamo e le scrivevo».

Uno dei messaggi (va precisato, nel dicembre del 2019) potrebbe essere stato letto da Farci, facendo scattare una violenta reazione, il cui esito, secondo la Procura di Sassari, è stato la morte di Speranza. Massimiliano Farci ha ammesso di avere letto un messaggio di Prainito sul cellulare della compagna, ma solo dopo il suo decesso.

I pm Angelo Beccu e Beatrice Giovannetti, non hanno mai creduto a questa versione dei fatti. Manlio Prainito, ieri, ha confermato che lui e Speranza avrebbero potuto riallacciare il loro rapporto, se a un certo punto la donna non fosse sparita.

Istruttoria conclusa

La deposizione di Prainito ha concluso l’istruttoria dibattimentale. Tutti i testi hanno deposto sul delitto di Alghero. Hanno raccontato la storia della sparizione di Speranza Ponti e poi la tragica conclusione della vicenda, il ritrovamento del corpo della donna nella periferia di Alghero. Farci, 56 anni, di Assemini, continua a dirsi innocente. Il suo difensore, l’avvocato Daniele Solinas, ha chiesto e ottenuto che la Procura di Sassari acquisisca il registro del carcere di Bancali, il documento che indica orari delle entrare e delle uscite di Farci dal penitenziario. ll presunto assassino, infatti, scontava l’ergastolo per l’omicidio di Roberto Baldussi (condanna del 1999) e trascorreva 12 ore al giorno in libertà. Per la difesa è importante dimostrare che gli orari imposti a Farci, non sono compatibili con la ricostruzione della Procura e riferiti al giorno (indicato dai pm) del femminicidio.