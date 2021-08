«Amicobus, l’aiuto rifiutato» 

Chi trova un amico (bus) trova un tesoro. Ma non sempre il servizio del Ctm a disposizione di anziani, disabili o di chi ha difficoltà di spostamento è a disposizione nei modi e nei tempi che la tecnologia può offrire. Almeno così sostiene un imprenditore cagliaritano (che lavora per una startup cittadina), con un fratello disabile di 36 anni, che ha messo gratuitamente a disposizione dell’azienda di trasporto pubblico un software in grado di ottimizzare l’utilizzo dei mezzi. Dopo una prima fase di intesa e scambio di pareri, la collaborazione si sarebbe interrotta a causa, sempre secondo l’imprenditore, della burocrazia.

Servizio inefficace

«Il servizio “amicobus” permette di prenotare dei bus che in sostanza offrono il servizio taxi, con un autista e un assistente a bordo», afferma l’imprenditore. «La prenotazione da sito è un po’ antiquata e macchinosa, sebbene la maggior parte delle volte venga gestita con delle minime variazioni di orario rispetto a quello richiesto, altre volte la prenotazione viene persa, o non confermata, oppure annullata - specie negli ultimi due anni a causa delle restrizioni sulla capienza dei bus - a causa delle troppe prenotazioni». Inefficienze che avrebbero un’origine precisa: «A quanto pare, Ctm prende a mano le prenotazioni, gli orari e il percorso dei vari “amicobus”. Un lavoro immane, ma soprattutto inefficiente per l'utenza della Città Metropolitana».

Ottimi risultati

La sperimentazione di questo software offerto gratuitamente avrebbe dato buoni risultati. «Utenti più soddisfatti, orari precisi, nessuna prenotazione persa o annullata, conferme immediate (e non il giorno dopo)», aggiunge. Ma non sarebbe tutto. «Gli impiegati sono diventati dei gestori, le ore passate sulle mappe e su Excel a creare percorsi e pianificare orari non esistono più; gli autisti sono meno stressati e i veicoli ridiventano bus dopo che per anni sono stati utilizzati come auto da corsa. Ma ci sono anche i chilometri e le ore di guida risparmiate a fronte di maggiori prenotazioni soddisfatte (significa meno costi e allo stesso tempo più ricavi), e quindi minore traffico sulle strade con conseguente riduzione delle emissioni inquinanti».

La replica

Secondo il Ctm le cose non stanno proprio così, anzi. «Ctm già da anni utilizza per il servizio “amicobus” uno specifico software di gestione e ottimizzazione stradale dei percorsi per garantire il numero maggiore di viaggi», spiega Carlo Andrea Arba,presidente della società. «È pertanto falso affermare che i percorsi vengano pianificati a mano». Il problema “burocratico” esiste ed è un obbligo di legge. «Ricordo che Ctm è una Spa ma con totale capitale pubblico. Un software - anche se offerto gratuitamente - è comunque soggetto al codice degli appalti. La start up può iscriversi all’albo fornitori on Line sul nostro sito per partecipare alle prossime gare».

