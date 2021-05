Amianto, incubo sulla città 

L’asbestosi, la malattia provocata dalle fibre di amianto, continua ad uccidere. Negli ultimi mesi ci sono stati due decessi in provincia di Oristano: un muratore ed una pensionata di 84 anni. L’uomo era stato colpito dalla malattia nel corso del suo lavoro e quindi a contatto diretto, l’anziana invece dalla fibra killer presente nell’ambiente. Pochi giorni fa Giampaolo Lilliu presidente regionale di Areas, l’associazione Ex esposti amianto, ha sollecitato nuovamente le autorità preposte a bonificare urgentemente uno dei siti più pericolosi all’ingresso di Oristano, quello di Brabau. La minaccia per la salute pubblica è rappresentata proprio dalle fibre che si disperdono nell’aria.

La radiografia

Il censimento degli edifici pubblici e privati contenenti materiali di amianto, effettuato dall’Area nel 2014, aveva certificato ad Oristano la presenza di quasi 500mila metri quadrati del pericoloso prodotto edilizio. «Stiamo parlando di tetti, canne fumarie, serbatoi, condotte idriche, vasi, pareti, pluviali ed altri manufatti - ricorda Giampaolo Lilliu - tutti emersi nel corso del censimento che ha interessato il centro abitato, le borgate agricole e le frazioni del capoluogo. Come unità di misura base per avviare la mappatura dei manufatti, era stato scelto il metro quadrato. Il 99% della quantità di amianto è presente nelle lastre di “eternit”.

I quartieri a rischio

La zona con la maggiore presenza del materiale è quella del Sacro Cuore (49.300 metri quadrati), seguita da Sant’Efisio (40mila), Torangius (37mila), il centro storico (19mila), San Giuseppe (16mila), Città Giardino (15mila), San Nicola (12mila). La parte da leone la fa la zona industriale (86mila) per la presenza di capannoni e aziende industriali. Le borgate agricole raggiungono la cifra di oltre 72mila metri quadrati e le frazioni sfiorano i 150mila. «Attraverso i dati del censimento - aggiunge Giampaolo Lilliu - è stato possibile calcolare che in ogni nucleo familiare sono presenti 36 metri quadrati, con punte di 42 nella frazione di Massama. Non va certo trascurato il dato concernente le condotte idriche, se ne contano oltre 80 chilometri non più utilizzate. Il solo Consorzio di bonifica ne gestisce oltre 1.800 chilometri in attività». Il censimento sulla presenza dell’amianto, che ha portato a questa mappatura, era nato dalla considerazione che il territorio della provincia di Oristano registrava un’elevata concentrazione di manufatti in cemento amianto, dovuta alla presenza dalla metà degli anni ‘60 e fino al 1994, di due importanti stabilimenti che lavoravano il cemento amianto; la Sardit ad Oristano e la Cema Sarda a Marrubiu, che ha visto una presenza lavorativa di circa 700 lavoratori tra diretti e indiretti.

La battaglia

«Le prime iniziative sindacali dei lavoratori del settore amianto - ricorda Giampaolo Lilliu - erano nate alla fine degli anni ’70 e portarono nel 1992 all’emanazione della legge 257, con la quale venne messa la parola fine all’estrazione, lavorazione ed utilizzazione commerciale dell’amianto. La nostra battaglia è solo all’inizio - conclude il presidente dell’Areas - in questi sette anni forse non si è bonificato nemmeno il 5% dei manufatti di amianto. La Regione economicamente e le altre autorità con le bonifiche si devono impegnare a ridurre questa bomba ecologica».

Nuove morti

negli ultimi mesi