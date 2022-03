America’s Cup  La sfida sarà in Spagna? 

La prossima America’s Cup si disputerà in Spagna. Questa, la prima certezza emersa dal mare tumultuoso delle indiscrezioni che in questi giorni alimentano l’attesa dell’annuncio di quale città ospiterà l’edizione nel 2024. A sei giorni dalla scadenza del termine, il quartetto delle candidate infatti sembra essere stato dimezzato nelle ultime ore: fuori Cork e Gedda, avanti Barcellona e Malaga. La scorsa settimana, il vertice di Team New Zealand - vincitore del trofeo ad Auckland e quindi deputato a scegliere la location dove difenderlo – aveva compiuto una lunga visita nel capoluogo catalano, incontrando le autorità locali, i rappresentanti del consorzio che mette insieme pubblico e privato nell’allestimento dei grandi eventi cittadini, infine i dirigenti dell’autorità portuale. Un incontro che si ritiene sia stato proficuo, tanto da far supporre l’assegnazione della regata di lì a poco.

Il budget

Invece Malaga, ultima arrivata nella contesa per ospitare una competizione in grado di calamitare milioni di appassionati e quindi turisti, con una ricaduta stimata di 1 miliardo di euro, ha fatto lo sgambetto alla connazionale. E depositato due giorni fa 75 milioni di euro, il canone triennale richiesto dal sindacato kiwi per aggiudicarsi il diritto a ospitare l’edizione numero 37. Una porzione, stando al quotidiano Vida Económica, arriva dai privati, segno anche qui di grande coesione e volontà di accogliere l’evento. Pare che Barcellona abbia risposto allo schiaffo andaluso, offrendo altrettanto.

Gli esclusi

Un doppio colpo, che al momento esclude Cork e Gedda, tra le prime candidate a rimpiazzare Auckland. Se la città irlandese ha manifestato difficoltà di carattere finanziario, non è invece una questione economica a far virare New Zealand lontano dalla località saudita. Quest’ultima infatti non è ben vista, per motivazioni legate al rispetto dei diritti umani. A esprimersi chiaramente, in tal senso, sir Ben Ainslie, responsabile del challenger of record Ineos Uk. «Non spetta a me la decisione, è un diritto di Team New Zealand», ha dichiarato al Times, «ma penso ci siano delle proposte migliori». Che, a giudicare dagli ultimi sviluppi, sembrano quelle delle duellanti iberiche. Malaga o Barcellona che sia, si tratterebbe della terza edizione in acque spagnole, dopo quelle del 2007 e 2010 a Valencia.