Ambulanze in trasferta forzata 

«Per noi, a Nuoro, non c’è l’operatore», sostengono i soccorritori. Un problema enorme perché dopo l’aumento dei casi di positività, un’operazione che normalmente richiede dai 30 ai 45 minuti, fino allo scorso ottobre garantita anche al Pronto soccorso del San Francesco, diventa lunga ore. Ma c’è di più. «Così si rischia di lasciare la città senza ambulanze, è già successo», dice un operatore. Dall’Areus il direttore, Antonio Maria Soru, si dice stupito: «Non mi risulta. Il servizio sanificazione è operativo a Nuoro e Olbia. Può essere capitato qualche disguido, ma c’è un contratto rinnovato, in attesa che l’Ares provveda a un contratto unico regionale».

Questa volta, all’ospedale San Francesco di Nuoro, da settimane, a fare acqua è il sistema di sanificazione della ambulanze del 118. O meglio, non funziona come dovrebbe e le ambulanze delle associazioni dopo ogni intervento di soccorso a un paziente con sospetto o conclamato Covid-19, sono inviate a sanificare i mezzi agli ospedali di Olbia o Sassari. Duecento chilometri andata e ritorno.

La denuncia

Che qualcosa non funzioni è evidente. «Da ottobre le ambulanze 118, quando lasciano il paziente positivo o presunto tale all’ospedale di Nuoro, per la sanificazione degli operatori e dei mezzi vengono inviate all’ospedale di Olbia o a quello di Sassari con un’importante perdita di tempo: dalle 3 alle 7 ore, sguarnendo di fatto la città delle ambulanze legate all’emergenza» racconta un operatore. «È già successo che tutte fossero inviate quasi contemporaneamente a Olbia e Sassari per la sanificazione. Prima chiamavi la centrale e dal Pronto soccorso di Nuoro arrivava in tempi brevi l’operatore».

I numeri

Di notte in città operano una medicalizzata e due ambulanze di base, di giorno quelle di base salgono a quattro. Racconto confermato da un altro operatore di un’altra associazione: «La centrale operativa chiede la certificazione da enti autorizzati, e se il paziente rimane a Nuoro, ci manda a sanificare i mezzi fino ad Olbia». Secondo i soccorritori la colpa sarebbe di un mancato affidamento dell’Asl di Nuoro, che però non c’entra nel sistema 118. «Le associazioni sono in difficoltà, i contributi previsti in convenzione non garantiscono la copertura dei costi del personale, incrementare usura dei mezzi e orari di lavoro del personale per la sanificazione è una mazzata».

Il contratto

«C’è una ditta convenzionata, che ha un contratto rinnovato e tutt’ora in essere – specifica però Soru – dal primo gennaio ci occupiamo anche della ambulanze Ats, una macchina enorme e complessa». Dov’è il problema?

