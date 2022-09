Ambulanza contro auto: donna morta 

Un terribile schianto sulla litoranea di Platamona che collega Marina di Sorso a Porto Torres. Una donna di 62 anni, sassarese, alla guida di una Ford Ka, per cause ancora da accertare, ha avuto un violento scontro con un’ambulanza medicalizzata. La conducente dell’utilitaria è morta per le gravissime lesioni. A nulla è servito l’intervento del personale del 118. Sul posto anche un elicottero, ma purtroppo non c’è stato niente da fare. All’arrivo dei soccorsi la situazione è apparsa subito disperata.

Lo scontro

È successo ieri pomeriggio, all’altezza del settimo pettine, l’ultima discesa a mare. Maria Rosaria Giuseppa Nuvoli stava procedendo in direzione di Castelsardo. Era sola in macchina. Quello che è successo lo stanno verificando i carabinieri di Sorso. I segni sull’asfalto farebbero presupporre, però, che la donna stesse per svoltare a sinistra per prendere la discesa a mare. Forse aveva appena iniziato la manovra quando la medicalizzata è arrivata alle sue spalle a sirene spiegate. L’ambulanza era stata chiamata per un soccorso a Marina di Sorso e stava viaggiando sulla stessa corsia, proprio dietro la Ford Ka. È probabile che nell’attraversare la carreggiata, l’auto della sfortunata donna sia stata colpita dal mezzo di soccorso, che si è trovato improvvisamente l’ostacolo in mezzo alla strada.

Le indagini

Il muso della medicalizzata è entrato in collisione con la fiancata anteriore dell’auto, proprio dove si trovava il sedile occupato dalla conducente. L’impatto è stato devastante. Entrambi i mezzi si sono fermati sulla corsia opposta. L’equipaggio del 118, sotto choc, è stato trasportato al Pronto Soccorso del Santissima Annunziata, ma se l’è cavata con qualche trauma e escoriazioni mentre il paziente in attesa è stato raggiunto dall’elisoccorso. Maria Rosaria Giuseppa Nuvoli, invece, non ha risposto agli stimoli dei sanitari che hanno fatto di tutto per rianimarla. Non ce l’ha fatta. I carabinieri della stazione di Sorso hanno compiuto i rilievi sulla strada per chiarire meglio l’esatta dinamica dell’incidente. C’erano anche i vigili del fuoco e la compagnia barracellare che ha dato una mano nel dirigere il traffico.