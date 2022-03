Ambulanti, la ripresa è lontana 

Da quando è iniziata la pandemia quella dei giostrai e dei torronai è stata una delle categorie più penalizzate: davanti all’annullamento e al rinvio di feste, sagre e manifestazioni si sono ritrovati più volte a Cagliari sotto il Consiglio regionale per chiedere un aiuto alla politica regionale. «Ci hanno dato degli indennizzi, ma ora siamo stanchi di ricevere l’elemosina. Vogliamo lavorare, è un nostro diritto. Dobbiamo mandare avanti le nostre famiglie, dare da mangiare ai nostri figli. Ci sono colleghi davvero disperati che non sanno più come vivere, siamo fermi e senza soldi. Mi chiedo se la Pro Loco, come è successo a Oristano, può vendere le zeppole, perché noi no?».

«Le feste ripartono ovunque e noi non possiamo lavorare, perché?», si chiede Mauro Zedda, presidente di Ambulantando. «Abbiamo presentato le domande e ci hanno detto che per evitare assembramenti non avrebbero concesso il suolo pubblico agli ambulanti, come fossimo noi la causa degli affollamenti. Dalle immagini, abbiamo visto migliaia di persone partecipare alla manifestazione e noi a casa da mesi senza poter lavorare».

«L’Italia è ripartita, la Sardegna no». Per gli ambulanti che attendevano le feste e le sagre dopo un anno di fermo a causa dell’emergenza sanitaria per ricominciare a vivere e lavorare, l’Isola non sembra ancora pronta per la rinascita. La Sartiglia di Oristano ha riaccolto migliaia di appassionati nelle strade, ma ha chiuso le porte a torronai, paninari e appunto giostrai. La denuncia arriva dall’associazione Ambulantando, che accusa Comune e organizzatori di averli tagliati fuori dalla manifestazione. Il timore è che dopo Oristano anche altre importanti manifestazioni possano confermare la chiusura per chi vive del commercio in strada e nelle piazze.

La protesta

Le difficoltà

L’apripista

La Sartiglia a Oristano ha aperto le danze alle grandi manifestazioni in Sardegna, qualche comune ha dato il via libera anche ai Carnevali tradizionali, ma nei prossimi mesi, anche con la fine dello stato di emergenza dovrebbero ripartire sia gli eventi e le sagre sia le feste paesane. «Abbiamo mandato regolarmente le nostre domande per poter piazzare i furgoni, la risposta è stata negativa», aggiunge Maurizio Boi, «queste sono le manifestazioni che ci permettono di lavorare e portare il pane a casa. Ho tre figli e non esagero quando dico che non ho più un soldo in tasca. Questa situazione si protrae da due anni ormai e gli unici a non riprendere con la propria attività siamo noi. Siamo lavoratori che pagano regolarmente le tasse e non siamo certamente noi a creare assembramenti».

La categoria

Torronai, giostrai e paninari si dicono pronti a tornare in piazza. Stanno già preparando le domande per la festa di Sant’Efisio, ma non accetteranno un altro no. «Abbiamo la testimonianza dei colleghi d’oltre mare che ci dicono di aver ripreso a lavorare serenamente. Un'altra risposta negativa non possiamo accettarla, ci sentiamo anche presi in giro: alle prossime sagre, feste o manifestazioni ci presenteremo senza autorizzazione», conclude Zedda.

