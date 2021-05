Ambulanti e giostrai,  arriva l’ok ai ristori: 6mila euro a ciascuno 

Una settimana dopo il Consiglio è ritornato al punto di partenza: 3,9 milioni di euro per operatori di feste e sagre e giostrai. Per loro – circa 650 lavoratori - la proposta di legge (prima firma di Dario Giagoni della Lega) approvata ieri all’unanimità prevede un’indennità da mille euro al mese per sei mesi. Voto unanime ma accompagnato dalle polemiche. <<Noi votiamo a favore, ma in un momento di grande disperazione non possiamo creare disparità. In troppi hanno avuto troppo poco o nulla>>, ha detto il relatore di minoranza Piero Comandini (Pd).

Sette giorni fa lo stesso testo non era entrato in Aula per la necessità – richiamata da opposizione e maggioranza – di allargare la platea. Su questo fronte lavoreranno da oggi, a partire dalle 10.30, le commissioni Lavoro e Attività produttive per discutere nuovi interventi a sostegno delle imprese e categorie rimaste fuori dalla variazione licenziata ieri.

Un nuovo provvedimento

In Aula la relatrice di maggioranza Elena Fancello (Psd’Az) ha fatto presente che gli stessi due parlamentini <<hanno svolto un ciclo di audizioni con altre categorie per acquisire gli elementi utili per una ricognizione complessiva della necessità di ulteriori ristori che confluirà a breve in un nuovo provvedimento organico>>. Un intervento, precisa in una nota Dario Giagoni (Lega), <<mirato a dare supporto a quelle imprese nate nel 2020 e che non hanno potuto giovare di altre misure in quanto carenti di uno storico con il quale raffrontarsi, alle imprese operanti nel settore armatoriale di navi minori a scopo turistico, alle imprese operanti nel commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari, a tutti coloro che attendono pazienti di vedere un parziale ristoro di quanto perso a causa delle chiusure>>.

Le audizioni

Ieri in seconda e quinta commissione in seduta congiunta sono stati ascoltati Confindustria, Confcommercio, Cna, Confartigianato, Associazione degli armatori per il trasporto dei passeggeri, Sindacato dei locali da ballo, Assoarmieri Sardegna, imprese pirotecniche. Il presidente degli industriali Maurizio De Pascale ha sollecitato una quantificazione delle risorse disponibili: <<Occorre avere un quadro chiaro per capire come saranno spesi i soldi e un occhio di riguardo andrebbe riservato alle imprese del settore alberghiero con incentivi per l'adeguamento delle strutture ricettive e la riorganizzazione degli spazi in funzione anti Covid>>.

«Fondi per gli artigiani»

Due le richieste della Cna. Per il segretario regionale Francesco Porcu è necessario un ulteriore stanziamento di 2,4 milioni di euro a favore delle imprese dell'artigianato artistico: <<Questo comparto soffre più di altri, l'integrazione dello stanziamento consentirebbe di venire incontro alle richieste di circa 400 aziende del settore con un contributo a fondo perduto di 6000 euro>>.

Sulla stessa lunghezza d'onda il segretario regionale di Confartigianato Daniele Serra: <<La legge 949 sul credito dell'artigianato è uno strumento agile e veloce. Ogni euro incassato dalle aziende ne frutta altri tre. Servono 25 milioni di euro per finanziare il prossimo biennio>>.

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

C’è stato un ciclo di audizioni con altre categorie sulla necessità di ulteriori ristori. Arriverà a breve a breve un nuovo provvedimento organico