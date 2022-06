«Amalattea restituisca i soldi» 

Gli accordi iniziali prevedevano un tempo massimo di realizzazione dell’intervento pari a 24 mesi. Dunque i lavori si sarebbero dovuti concludere il 12 ottobre 2012, successivamente prorogato sino al 10 luglio 2015. Nel mentre la società era piombata in una crisi di liquidità, che l’avrebbe costretta (dicembre 2014) a presentare domanda di concordato preventivo in continuità al Tribunale di Roma. A luglio 2014 Amalattea spa aveva stipulato un contratto di affitto di ramo d’azienda con un’altra società, Amalattea Italia srl. Nel 2015 Amalattea spa aveva riferito ad Argea sulla crisi aziendale e dell’impossibilità di integrare la documentazione per gli accertamenti conclusivi. Con quella pec chiedeva anche il saldo del contributo.

Nel 2010 Argea aveva concesso ad Amalattea Spa un contributo a fondo perduto pari a 1,2 milioni di euro per finanziare un progetto di trasformazione e commercializzazione del latte di capra e derivati. La società avrebbe dovuto potenziare lo stabilimento di Villagrande con un investimento di 3 milioni di euro. Ma nel 2020, dopo che nove anni prima era stato erogato un primo acconto di 614 mila euro, la stessa Argea ha respinto l’istanza di saldo e avviato il procedimento di revoca del contributo, con il conseguente obbligo di restituzione della somma già corrisposta: 676 mila euro maggiorata del 10 per cento di fidejussione.

Nel 2010 Argea aveva concesso ad Amalattea Spa un contributo a fondo perduto pari a 1,2 milioni di euro per finanziare un progetto di trasformazione e commercializzazione del latte di capra e derivati. La società avrebbe dovuto potenziare lo stabilimento di Villagrande con un investimento di 3 milioni di euro. Ma nel 2020, dopo che nove anni prima era stato erogato un primo acconto di 614 mila euro, la stessa Argea ha respinto l’istanza di saldo e avviato il procedimento di revoca del contributo, con il conseguente obbligo di restituzione della somma già corrisposta: 676 mila euro maggiorata del 10 per cento di fidejussione.

Argea contesta, fra le altre ragioni, che le opere del programma d’investimento siano state attuate solo in parte e la produzione sia stata traferita a Sestu. Elementi che avrebbero fatto venir meno i requisiti del contributo. Amalattea si è rivolta al Tar, che ora ha demandato l’eventuale procedimento al giudice ordinario.

La vicenda

Gli accordi iniziali prevedevano un tempo massimo di realizzazione dell’intervento pari a 24 mesi. Dunque i lavori si sarebbero dovuti concludere il 12 ottobre 2012, successivamente prorogato sino al 10 luglio 2015. Nel mentre la società era piombata in una crisi di liquidità, che l’avrebbe costretta (dicembre 2014) a presentare domanda di concordato preventivo in continuità al Tribunale di Roma. A luglio 2014 Amalattea spa aveva stipulato un contratto di affitto di ramo d’azienda con un’altra società, Amalattea Italia srl. Nel 2015 Amalattea spa aveva riferito ad Argea sulla crisi aziendale e dell’impossibilità di integrare la documentazione per gli accertamenti conclusivi. Con quella pec chiedeva anche il saldo del contributo.

In Tribunale

Da quel momento è un continuo scambio di carte bollate tra le parti. Nel 2020 Argea invia, in più di un’occasione, gli ispettori allo stabilimento di Genn’Antine per accertare lo stato dei lavori e non trova tracce di produzione perché la stessa è stata traferita un anno prima a Sestu. In più l’Agenzia (difesa dagli avvocati Fabio Cuccuru e Anna Lisa Noce) sostiene che con la cessione del ramo aziendale la destinataria del contributo abbia violato il bando. Di tutt’altro avviso i legali di Amalattea, Michele Guzzo e Domenico Tomassetti, che hanno dato battaglia al Tar. Ora lo scenario passerà al Tribunale ordinario.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata